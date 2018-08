Győri nyárzáró 2018 - Kelis-koncert zárta a győri nyarat, zúzott a Mystery Gang is - sok-sok fotó a buliról

901 jelzéssel az 1-es vonalán Újvárosba, majd Sziget és Pinnyéd útvonalon,



Az éjszakai járatok részletes menetrendje Révai Miklós utca megállóhelyről 23.10 órakor:901 jelzéssel az 1-es vonalán Újvárosba, majd Sziget és Pinnyéd útvonalon,907 jelzéssel az Újlak utca – Kálvária utca – Eszperantó út – Tihanyi Árpád út – Mester utca útvonalon, majd a 7-es vonalán Szabadhegyre, onnan a Templom utca után a 6-os autóbusz útvonalán Kismegyerre,911 jelzéssel a 11-es vonalán Bácsára, majd Sárásra, visszafelé a 6-os útvonalán (a Hédervári úton) az Árkád üzletházig,917 jelzéssel az Újlak utca – Kálvária utca – Eszperantó út – Bartók Béla út útvonalon, majd a 17-es vonalán Adyvároson keresztül a Zöld utcába és az Erfurti útra,921 jelzéssel az Újlak utca – Kálvária utca – Kert utca – Pápai út – Illyés Gyula utca – Marcalváros útvonalon Ménfőcsanakra, majd Gyirmótra,922 jelzéssel az Újlak utca – Kálvária utca – Eszperantó út – Zrínyi utca – Wesselényi utca – Baross Gábor út – Nagy Imre út – Lajta út útvonalon Marcalvárosba,931 jelzéssel az Újlak utca – Kálvária utca – Eszperantó út – Nádor aluljáró útvonalon, Gyárváros és Likócs (Szentvid utca és Kövecses utca megállóhelyek) érintésével Győrszentiván, Kálmán Imre útra (homoksori betéréssel).Az éjszakai járatok részletes menetrendje >>itt<< letölthető. A program esetleges csúszása esetén az autóbuszok is később indulnak, megvárva a tűzijáték végét!

- Kelis Rogers amerikai énekesnő koncertje zárja a Négy Évszak Fesztivál nyári rendezvénysorozatát pénteken 21 órától a városháza előtt, a Szent István út lezárt szakaszán. A koncertet kizárólag viharos szél esetén halasztják el – szombaton 21 órára –, ebben a Művelet Irányítási Központ javaslatára Borkai Zsolt polgármester dönt.Az esetleges halasztást Győr Facebook-oldalán, az esemény Facebook-oldalán, a Győr+ online felületén, valamint a város hivatalos honlapján (gyor.hu) teszik közzé. A koncert miatt forgalmi változások lesznek a helyi és helyközi autóbusz-közlekedésben.A koncert utáni tűzijáték résztvevőinek díjmentesen igénybe vehető éjszakai különjáratok állnak rendelkezésre a Révai utcai megállóhelyről 23 óra 10 perctől. (A program esetleges csúszása esetén az autóbuszok is később indulnak, megvárva a tűzijáték végét.)Az ÉNYKK értesíti az utazókat, hogy a győri „4 Évszak Fesztivál" nyárzáró koncertje miatt a következő forgalmi változások várhatók Győr helyi és helyközi autóbusz-közlekedésében.I. ütemaugusztus 23-án, csütörtökön 17.00 órától augusztus 24-én, pénteken 19.30 óráig (esőnap esetén augusztus 25-én, szombaton 19.30 óráig), valamint augusztus 25-én, szombaton 0.00 órától 5.00 óráig (esőnap esetén augusztus 26-án, vasárnap 0.00 órától 5.00 óráig) a Szent István út Baross Gábor híd és Aradi vértanúk útja közötti szakaszt lezárják.A nyugat felé és felől közlekedő helyközi (regionális és országos) autóbuszjáratok a Baross Gábor híd helyett a 821-es úti felüljárón közlekednek, ezért nem érintik a „Győr, Eötvös park" megállóhelyet.A Révai Miklós utca megállóhelyről induló helyi járatok a Szent István úton keresztülhaladva az Aradi vértanúk útja – Árpád út – Teleki László utca útvonalon közlekednek és térnek vissza eredeti útvonalukra. A 2, 5, 5B, 5R, 6, 7, 12, 12A, 15, 15A, 19, 21, 21B, 22, 22A, 22B, 22Y, 30, 30A, 30B, 30Y, 31, 31A, 37, 38, 38A jelzésű járatok a Városháza megállóhely helyett az Aradi vértanúk útja, szökőkút megállóhelyen állnak meg.Az 1, 1A, 2B, 7, 9A, 19, 19A jelzésű járatok a Virágpiac, Újváros és az Egyetem irányába a Nádor aluljáró – Révai Miklós utca – Aradi vértanúk útja útvonalon közlekednek, a Nádor aluljáró és a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyeket nem érintik, de megállnak a Révai Miklós utca megállóhely 07-es számú kocsiállásán.A 11, 14, 14B jelzésű járatok Bácsa, Újváros és Sziget irányába a Révai Miklós utca – Aradi vértanúk útja útvonalon közlekednek, nem érintik a Szent István út, Iparkamara megállóhelyet, de megállnak a Révai Miklós utca megállóhely 07-es számú kocsiállásán. A 14, 14B jelzésű járatok a Gárdonyi Géza utca megállóhelyen is megállnak.Az 1, 1A, 8, 8B, 9, 9A, 11, 14, 14B, 17, 17B, 19A, 29, CITY jelzésű járatok a Zechmeister utca felől a városközpont irányába a Jókai utca – Szent István út – Honvéd liget – Aradi vértanúk útja – Árpád út – Teleki László utca útvonalon közlekednek. Ezek az autóbuszjáratok ebben az irányban az Aradi vértanúk útja, szökőkút megállóhelyen nem állnak meg, illetve a Baross Gábor híd, belvárosi hídfő megállóhelyet nem érintik. A CITY járatok a Munkácsy Mihály utca és az Eötvös park megállóhelyeket sem érintik.2018. augusztus 24-én, pénteken 19.30 órától 24.00 óráig (esőnap esetén augusztus 25-én, szombaton 19.30 órától 24.00 óráig) a Szent István út Nádor aluljáró és Jókai utca közötti szakasza lezárásra kerül.A nyugat felé és felől közlekedő helyközi (regionális és országos) autóbuszjáratok a Baross Gábor híd helyett a 821-es úti felüljárón közlekednek, ezért nem érintik a „Győr, Eötvös park" megállóhelyet.A kelet és észak felé és felől közlekedő helyközi (regionális és országos) autóbuszjáratok (beleértve a 10-es jelzéssel helyi utazásra is igénybe vehető, Győr – Kisbajcs közötti járatokat is) a Baross Gábor híd helyett Nádor aluljárón közlekednek, ezért Győr, autóbusz-állomás felé nem érintik a „Győr, Szent István út, Iparkamara" megállóhelyet.A helyi autóbuszjáratok módosított útvonalon közlekednek. A Révai Miklós utcai végállomáson csak a 8, 11, 14 jelzésű autóbuszok haladnak keresztül, valamint az éjszakai autóbuszjáratok indulnak innen. A többi vonal járatai nem érintik a Révai Miklós utcát, valamint a Gárdonyi Géza utca és a Városháza megállóhelyeket sem.Az 1-es és 1A vonalon az autóbuszjáratok Nádorváros felől a 821 sz. út – Zechmeister utca, Újváros felől a Zechmeister utca – 821 sz. út terelőútvonalon közlekednek. A járatok a Hold utca megállóhelyet még érintik, ezután már csak a Zechmeister utca, Bécsi kapu tér (visszafelé Rába-part) megállóhelyen állnak meg.A 2-es vonal járatai az Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről indulnak, majd a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva, a Baross Gábor híd nádorvárosi hídfőjét keresztezve érik el a Hunyadi utca, autóbusz-állomás megállóhelyet. A járatok visszafelé a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyig közlekednek.Az 5-ös vonal járatai Kismegyer felől a Bartók Béla út, Kristály étterem megállóhelyig közlekednek. A Kismegyer felé induló járatokra az Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyen lehet felszállni, majd a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva érik el a járatok a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megállóhelynél eredeti útvonalukat.A 6-os vonal járatai Sárás felől a Budai út, Árkád üzletház – Nádor aluljáró – Eszperantó út – Bartók Béla út útvonalon közlekednek, és a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva érik el a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megállóhelynél eredeti útvonalukat. Sárás irányába a Bartók Béla út, Kristály étterem – Eszperantó út – Nádor aluljáró – Szent István út útvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Baross Gábor híd, belvárosi hídfő megállóhelyet.A 7-es vonal járatai az Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről indulnak, majd az Eszperantó út – Nádor aluljáró útvonalon érik el a Szent István út, Iparkamara megállóhelyet. Visszafelé a Bartók Béla út, Kristály étterem megállóhelyig közlekednek.A 8-as vonal járatai Pinnyéd felé a Révai Miklós utca – Újlak utca – Benczúr utca – Zechmeister utca terelőútvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Városháza és az Aradi vértanúk útja, szökőkút megállóhelyeket. Pinnyéd felől a Zechmeister utca – Benczúr utca – Újlak utca – Révai Miklós utca – Kamara utca terelőútvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Honvéd liget megállóhelyet, de megállnak a Révai Miklós utcában, az Eötvös park mögött (a Golden Ball Clubnál) létesítésre kerülő ideiglenes megállóhelyen.A 9-es vonal járatai a Széchenyi István Egyetemről indulva a Zechmeister utca – 821 sz. út – Kálvária utca – Eszperantó út – Bartók Béla út – Buda utca terelőútvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Honvéd liget megállóhelyet, de megállnak az Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyen. Visszafelé a Bartók Béla út, Kristály étterem megállóhelyig közlekednek.A 11-es vonal járatai Marcalváros felől a Tihanyi Árpád út – Nádor aluljáró – Révai Miklós utca – Újlak utca – Benczúr utca – Zechmeister utca terelőútvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Szent István út, Iparkamara és az Aradi vértanúk útja, szökőkút megállóhelyeket, de megállnak a Révai Miklós utca megállóhely 07-es számú kocsiállásán. Bácsa felől a Zechmeister utca – 821 sz. út – Kálvária utca – Eszperantó út – Tihanyi Árpád út terelőútvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Honvéd liget és a Szent István út, Iparkamara megállóhelyeket, de megállnak az Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyen.A 12-es vonal járatai az Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről indulnak, majd az Eszperantó út – Nádor aluljáró útvonalon érik el a Szent István út, Iparkamara megállóhelyet. Visszafelé a Budai út, Árkád üzletház – Szent István út – Nádor aluljáró – Eszperantó út – Bartók Béla út útvonalon közlekednek, és a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyre érkeznek.A 14-es vonal járatai Marcalváros felől a Szent István út – Gárdonyi Géza utca – Révai Miklós utca – Újlak utca – Benczúr utca – Zechmeister utca terelőútvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Szent István út, Iparkamara és az Aradi vértanúk útja, szökőkút megállóhelyeket, viszont megállnak a Révai Miklós utca megállóhely 07-es számú kocsiállásán. A Liget utca felől a Zechmeister utca – Benczúr utca – Újlak utca – Révai Miklós utca – Kamara utca terelőútvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Honvéd liget megállóhelyet, de megállnak a Révai Miklós utcában, az Eötvös park mögött (a Golden Ball Clubnál) létesítésre kerülő ideiglenes megállóhelyen.A 17 és 17B vonalak járatai az Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről indulnak, majd a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva érik el a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megállóhelynél eredeti útvonalukat. Gyárváros irányából a Budai út, Árkád üzletház – Nádor aluljáró – Eszperantó út – Bartók Béla út útvonalon közlekednek, és a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyre érkeznek.A 19-es vonal járatai az Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről indulnak, majd a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva érik el a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megállóhelynél eredeti útvonalukat. Visszafelé, Nádorváros irányából a Tihanyi Árpád út – Nádor aluljáró – Révai Miklós utca – Újlak utca – Benczúr utca – Zechmeister utca terelőútvonalon közlekednek, ezért nem érintik a Szent István út, Iparkamara és az Aradi vértanúk útja, szökőkút megállóhelyeket, de megállnak a Révai Miklós utca megállóhely 07-es számú kocsiállásán.A 19A vonal járatai az Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről indulnak, majd a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva érik el a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megállóhelynél eredeti útvonalukat. Visszafelé a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyig közlekednek.A 21B vonal járataaz Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről indul, majd a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva éri el a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megállóhelynél eredeti útvonalát. Ménfőcsanak felől a 21B jelzésű járat a Bartók Béla út, Kristály étterem megállóhelyig közlekedik.A 22, 22A és 22B vonalak járatai az Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről indulnak, majd a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva, a Hunyadi utca – Baross Gábor út útvonalon közlekednek. A városközpont felé a Baross Gábor út – Wesselényi utca – Bartók Béla út, Kristály étterem (végállomás) útvonalon közlekednek.A 29-es vonal járatai a Révai Miklós utca helyett a Zechmeister utca, Bécsi kapu tértől indulnak.A 30, 30A, 30Y és 31 jelzésű vonalak járatai az Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről indulnak, majd az Eszperantó út – Nádor aluljáró útvonalon érik el a Szent István út, Iparkamara megállóhelyet. Visszafelé a Budai út, Árkád üzletház – Szent István út – Nádor aluljáró – Eszperantó út – Bartók Béla út útvonalon közlekednek, és a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyre érkeznek.A 38-as vonal járatai az Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről indulnak, majd a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva érik el a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megállóhelynél eredeti útvonalukat. Visszafelé a Bartók Béla út, Kristály étterem megállóhelyig közlekednek.A terelés által nem érintett megállóhelyeken a járatok lehetőség szerint az érvényes menetrendnek megfelelően közlekednek.