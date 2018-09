Győri Nép- és Világzenei Fesztivál, nyárbúcsúztatók, régiségvásár - megyei programajánló a hétvégére

Győr és környéke Győr



Győri Nép- és Világzenei Fesztivál

09. 14–16., péntek-vasárnap

Népzene, néptánc és világzene 3 napon keresztül, 2 színpadon a Dunakapu téren, az első Győri Nép- és Világzenei Fesztiválon.

09. 14., péntek

16.30 óra: Apnoé zenekar: Kincskereső kisködmön. Zenés mesejáték gyerekeknek. Helyszín: kisszínpad. 18 óra: Góbé zenekar. Helyszín: nagyszínpad. 19 óra: Marcel Hutter. Helyszín: kisszínpad. 21 óra: Parno Graszt. Helyszín: nagyszínpad.

09. 15., szombat

15.30–17 óra: Néptánc a téren! 17 óra: Népi hang-színek: Zeneovi. Népzenei játszóház Laposa Julcsival és ifj. Horváth Károllyal. Helyszín: kisszínpad. Az előadás célja különböző népi hangszerek, ritmus-, zajkeltő eszközök segítségével megismertetni a népzenei anyanyelvünket. A rendkívül gazdag Kárpát-medencei népzenei kincsből merítve, elsősorban a Zala-, Muravidék szokásdalait, mondókáit lehet meghallgatni és megtanulni. 18 óra: Aurevoir zenekar. Helyszín: nagyszínpad. 19 óra: Folk On 45. Helyszín: kisszínpad. 20.30 óra: Szabó Balázs Bandája. Helyszín: nagyszínpad. 22 óra: ToSoDa Projekt. Helyszín: kisszínpad.

09. 16., vasárnap

15.30–17 óra: Néptánc a téren! Közreműködik: Cserók néptánc-

együttes, Csobolyó néptáncegyüttes, Lajta néptáncegyüttes, Mosonmagyaróvár. 17 óra: Görömbő Kompánia zenés interaktív mesejátéka. Helyszín: kisszínpad.

18.10 óra: Fajkusz Banda. Helyszín: nagyszínpad. Autentikus és feldolgozott magyar népzene, valamint folkmetál. Önálló zenekar, a Dalriada együttes állandó közreműködői, valamint állandó kísérőzenekara a soproni Pendelyes és Sopron Táncegyütteseknek. 19.30 óra: DzsinnKalaDzsi. Helyszín: kisszínpad.

20.45 óra: Cimbaliband. Helyszín: nagyszínpad.

Kézművesprogramok: gyöngyfűzés-, csuhézás-, korongozás-, kosárfonás-bemutató péntektől vasárnapig: 16–19 óra. Népi játszóház: népi ügyességi játékok és kukoricás játszó. Az ország különböző tájairól érkező kézművesmesterek kirakodóvására.



Gúnárvárosból egyetemi város

09. 15., szombat

Találkozás: Dunakapu tér, Pulzus

Révfalu múltjáról, jelenéről mesélünk, végül sétálunk a Széchenyi-

egyetem modern épületei között, hogy ne csak a múltat idézzük, de ismerjük meg a városrész jövőjét is. A séta során meglátogatjuk az egyetem könyvtárát is.

Részvételi díj: 2500 Ft/fő. Klubár, diák, nyugdíjas: 2000 Ft/fő. Bejelentkezés: idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy telefonon: 30/294-9174.



„Szent László és az égi jel"

09. 16., vasárnap

Széchenyi tér, Mária-oszlop, 15 óra

Husz Anikó ingyenes sétára várja a kedves vendégeket az Ars Sacra Fesztivál alkalmából.



XI. Likócsi Nyárbúcsúztató

09. 15., szombat

Likócsi Közösségi Ház, 14 órától

A helyi és környékbeli népdalkörök fellépése után mulatós műsor szórakoztatja a közönséget, majd fellép Foky, a Name Projekt, Curtis, Pápai Joci és Dér Heni. A programot DJ Mentee zárja. Köszöntőt mond Borkai Zsolt polgármester.



Győri Régiségvásár

09. 16., vasárnap

Tarcsay utcai piactér, 7–14 óra

Az antikexpót októberben, novemberben és decemberben is megtartják, mindig a hónap harmadik vasárnapján. (20/313-4156)



Kulturális Örökség Napja

09. 16., vasárnap

Kreszta-ház

10 óra: Nyomozás a korong körül. 14 óra: Népi szimbólumok Kovács Margit művészetében – tárlatvezetés.

Zsinagóga

14.30, 15.30, 16.30 óra: 150 éves az egykori győri zsinagóga. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött (határidő: 09. 14.)

Esterházy-palota

15.30, 16.30 óra: Ihlet és ideál – Az inspiráló szépség. Fülöp Szabolcs tárlatvezetése. Ingyenes.



XII. Ars Sacra Fesztivál

Nyitott Templomok Napja

09. 15., szombat

Petőfi tér 2., 15 óra

Az Insula Lutherana lelke – evangélikus Öregtemplom.

Az evangélikus Öregtemplom felújítási munkálatai az elmúlt néhány évben történtek meg a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére. Ráskai Péter, a templom felújításán dolgozó építésztervező tart vetített képes előadást a templom rekonstrukciós folyamatáról. A programon a részvétel díjtalan.



Családi nap a kultúrák találkozása jegyében

09. 15., szombat

Bercsényi liget (régi piac) területe, 14 óra (Esős időben az Újvárosi Művelődési Házban.)

14 óra: Ugrálóvárak. 15 óra: Megnyitó. 15.05 óra: Népzene, néptánc. 16 óra: Cigányzene, magyar nóta. 18 óra: Ham Ko Ham koncertje.



Nyárbúcsúztató

09. 15., szombat

Győr-Kismegyer, az iskola udvara, 14 órától

A rendezvény minden programja ingyenes!

14 órától: Ugrálóvár, körhinta a gyerekeknek. 15 óra: Scharek Béla és zenekara előadása. 16–16.45 óra: A Mesekocsi Színház előadásában A didergő király c. mesejáték. 17 óra: Szandi előadása. 18 óra: A Felvidéki Rockszínház műsora. 19 óra: Zene-tánc. 19.30 óra: Tombolasorsolás. 20–22 óra: Zene, tánc, szórakozás.



Éjszakai orgonahangverseny

09. 15., szombat

Nagyboldogasszony-székesegyház, 22 óra

Éjszakai orgonahangverseny a székesegyházban. A Győri Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének szervezésében német, angol, francia szerzők barokk, valamint romantikus művei kerülnek bemutatásra.



Öttevény



BesztFeszt 2018 – Öttevény

09. 15., szombat

Sportpálya, 12.30 órától

12.30 órától: Ovisok és iskolások kerékpáros ügyességi vetélkedője az új kerékpárúton. 12.30 óra: Főzés, bográcsos ételek a műsorok alatt. 13.30 óra: Dr. Bider Zsolt polgármester megnyitóbeszéde és az egyesület bemutatkozása. 14 óra: Főzés, bográcsos étel. 14.30 óra: Tűzoltó-bemutató és amatőr fellépő műsora. 15 óra: Alakformáló fitneszóra. Body shaping. Minden résztvevő apró ajándékot kap! 16.15 óra: Fehérvári Gábor Alfréd (Freddie) akusztikus fellépése. 16.45 óra: Interaktív gyerekprogram a Répa Retek Mogyoró Duóval. 17.45 óra: Amatőr zenekarok fellépése. 18.15 óra: Hastáncbemutató. 18.40 óra: Tombola. 19 óra: Erősember- vagy parasztolimpia és igény esetén evőverseny. 19.30 óra: Amatőr zenekar fellépése. Park zenekar, Győr. Közben társas és egyéni vetélkedők. 20 órától a koncert alatt tábortűz zenével, melyen szeretnénk, ha a közönség és a fellépő zenekarok erre kapható tagjai egy közös jammelésre összeállnának. 21 óra: Fekete Dávid fellépése. 21.30 óra: Tombola. 22 óra: Sub Bass Monster, majd bál hajnalig.



Sopron és környéke



Sopron



Ska Tunes

09. 16., vasárnap

Liszt-terasz, 17 óra

A 9 tagú zenekar 2014 decemberében alakult soproni és környékbeli barátokból, ismerősökből. Az általuk szeretett és legismertebb reggae-, ska-, rocksteadydalokkal szórakoztatják a közönséget. A belépés ingyenes. (Esőhelyszín: Liszt Café.)



„Kötelező"

09. 15., szombat

Liszt Ferenc Kulturális Központ, 15–19 óra

Családi nap kötetlenül. Az első őszi családi délutánon minden a kötélről szól: megmutatjuk, hogyan dolgoztak a kötélgyártók, a hajóvontatók és a kötéltáncosok… Megtanulhatunk kötéllel harangozni, kötélre mászni, nyakkendőt kötni és masnit bogozni. Vendégül látunk világbajnok kötélugrókat és kígyóbűvölő zenészeket. Akinek kötélből vannak az idegei, akár egy szabadulós játékot is kipróbálhat. És ha minden kötél szakad, kötelesek vagyunk közölni: a kötelező olvasmányokról sem feledkezünk el. Mindezt persze kötetlenül! Belépőjegy: 800 Ft. Családi belépő (max. 2 felnőtt és 3 gyerek): 2500 Ft.



Armando Impro/Színház

09. 14., péntek

Búgócsiga Akusztik Garden, 19 óra

Belépő: 7 éves korig ingyen, diákoknak és nyugdíjasoknak 1000/1500, felnőtteknek 2000 Ft.



Add Tovább

09. 15., szombat

Búgócsiga Akusztik Garden, 19 óra

Az esten fellép többek között a Hold Utca és a Péntek Délután. Belépő: 500 Ft. After: DJ Bouge.



Fertőrákos



Barlangbúcsúztató

09. 15., szombat

Kőfejtő – Témapark

Interaktív dínóshow 11 és 15

órakor.

Belépőárak: felnőtt 1800 Ft, gyermek, diák (25 év alatt), nyugdíjas (igazolvánnyal) 1200 Ft, családi (2 felnőtt, 2 fő 18 év alatti gyermek) 4000 Ft.



„Barlangzáró" koncert

09. 15., szombat

Barlangszínház, 20 óra

Demjén Ferenc és Charlie koncertje (telt ház).



Kulturális Örökség Napjai – Eszterháza Központ – Fertőd, Nagycenk, Sopronbánfalva



A fertődi Esterházy-kastély programjai:



Kulturális Örökség Napjai Fertődön - 18. századi Kína-divat "chinoiserie" emlékei Eszterházán

Szakmai vezetett séták a kastélymúzeumban mindkét nap 11.00 és 15.00 órakor a vezetés időtartama 60 perc, a csoport létszáma max. 20 fő. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötötten térítésmentes.

Bagatelle séta

Vetítéssel egybekötött sétára invitáljuk az érdeklődőket Radics Ferenc, okleveles kertészmérnök vezetésével mindkét nap 16.00 órakor a vezetés időtartama cca. 60 perc, csoport létszáma max. 15 fő.

A séta rossz idő esetén elmarad, a vetítés megtartásra kerül. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötötten térítésmentes.

„Tus és ecset"- kínai kultúra Eszterházán

Múzeumpedagógiai foglalkozások 2018. szeptember 16-án, vasárnap 14-18 óra között.(kínai teaház, kalligráfiák írása, origami – papírvirág készítése, kínai csomózás – szerencse karkötő készítése)

A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni az info@eszterhaza.hu e-mail címen és a +36 99 537 640 telefonszámon lehet.



A nagycenki Széchényi-örökség programjai:

2018.09.15. szombat

11.00 szakmai vezetés - Barangolás a cenki temetőben. Régi (öntött- és kovácsoltvas) síremlékek megtekintése. Történetek, események Nagycenk és a Széchényiek múltjából. A sétát a mauzóleum megtekintése zárja.

14.00 szakmai előadás:„… nyugat felől az első hely …" régészeti emlékeinek nyomában. Vetített képes előadáson Nagycenk régészeti emlékeinek bemutatása, némi kitekintéssel a "Széchényi család archeológiai" tevékenységére.2018.09.16. vasárnap

11.00 Képmások – A tárlatvezetés a Széchényi család ábrázolásait mutatja be a múzeum állandó kiállításában.

14.00 Változás a Széchenyi-ikonográfiában 1835-36-ban – Az előadás a vonatkozó példák sorával mutatja be, hogy miként jelent meg a közönségigény Széchenyi István arcképe iránt.



A sopronbánfalvi Kolostor:

2018. szeptember 15-16. A kolostor ingyenes látogatása 10.00 – 18.00 között. 14.00 órakor vezetett háznézés

Szeptember 15-én 15.00 órakor a Refektóriumban rövid hangversenyt ad a Nota’s Activity’s Baráti Kör. (Szentendre Város kamarakórusa)



Mosonmagyaróvár és környéke





Mosonmagyaróvár



III. Szigetközi gyógynövénynap

09. 15., szombat

Lucsony utca 2., BK- (Phare) épület, 9 órától

A rendezvény egész napos vendége lesz Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező, aki Taliándörögdön végzi természetgyógyászati tevékenységét. Belépődíj: elővételben 1500 Ft/fő/nap, helyszínen: 2000 Ft/fő/nap.

9 óra: Köszöntők, megnyitó. 9.20 óra: A méhek kincsei – Fazekas Csaba okleveles agrármérnök, méhész. 9.50 óra: Züm-züm, szúnyog, lefújjuk, kész! Kész??? – Fűzfa Zoltán

biológia–földrajz tanár. 10.20 óra: Szünet. 11 óra: A vadon termő gombafajoknak az emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatásai – dr. Lucskai Attila ökogazdálkodási és mikológiai szakreferens, Agrárminisztérium. 11.30 óra: Mozgás: az élet motorja, az egészségmegőrzés alapja, a közérzet támasza… (de hogyan?) – dr. Várallyai Zoltán belgyógyász, kardiológus, hipertonológus szakorvos, amatőr futó. 12 óra: Ebédszünet. 13.30 óra: Velünk élő kolostori-népi gyógyászat – dr. Pottyondy Ákos környezet- és tájgazdálkodási agrármérnök, a Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertjének vezetője. 14.10 óra: Tények és érdekességek a parlagfűről – dr. Farkas Anikó egyetemi docens, SZE. 14.40 óra: Szünet. 15 óra: Kolostori gyógyászat, népi gyógyászat a Kárpát-medencében – Szőke András. 16 óra: Kicsiben és nagyban: gyógynövények termesztése – Lakatos Márk, a gyöngyösi Eszterházy Károly Egyetem mesteroktatója. Műsorvezető, háziasszony: Keresztény Laura.



A Magyaróvári Város-kapu tér története

09. 15., szombat

Találkozó a Városkapu téren, a Hősi emlékműnél 16 órakor

A Magyaróvári Városkapu tér története és jeles épületei. Vezető: Beregszászi Balázs.



Kerékpáros-Emléktúra

09. 16., vasárnap

Találkozó Mosonmagyaróváron a Városkapu tér temetői parkolójában 14 órakor.

3. Hőnel Béla Kerékpáros Emléktúra Rajkára. Vezető: Beregszászi Balázs és Deákné Juhász Éva. Táv: 35 km. Kérik a résztvevőket, amennyiben lehetséges, a ruházatukban a világoskék és a fehér színek domináljanak.



Kreatív alkotók köre

09. 15., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház, 14 óra

Szakkörvezető: Burda Zsuzsa és Móczi Sándor képzőművészek.



Családi nap

09. 15., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház

14–16 óra: Játszóház. Üvegfestés, gyertyamártás, képeslap és angyalos ajtódísz készítése. 16 óra: Gyermekrajzpályázatunk eredményhirdetése és kiállításmegnyitó. A beküldött munkákat értékeli és a résztvevők figyelmébe ajánlja: Vecsei László Ezékiel festőművész. 16.30 óra: Filmvetítés. Három ószövetségi történet látható: Noé bárkája; Dávid és Góliát; Mózes meséje. A program ingyenes.



Ünnepi műsor

09. 16., vasárnap

Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óra

A műsort megnyitja: Farkas István piarista házfőnök, Lupusz atya. 18 órakor nyílik Kurcsis László grafikusművész Üzenet című, szakrális témákból rendezett kiállítása.



Dunakiliti



Értékeink vonzásában

09. 15., szombat

16 óra: Felfedező séta Dunakilitin. Találkozó Dunakilitin a Kossuth Lajos utca 13. számú, régi laktanyaépület udvarán. Vezető: Kovács Andor Tamásné polgármester.



Lébény



X. Sajtos-Rét fogathajtó kupa

09. 15., szombat

Sajtos-rét

8 óra: Fogatok érkezése. 8.30 óra: Nevezés kezdete a helyszínen. 10.30 óra: Verseny kezdete.

17 óra: Eredményhirdetés. 18 óra: Tombolasorsolás. Minden versenyzőt és nézőt egész napos gyermekprogramokkal, helyben készült magyaros ételekkel várnak!



Jánossomorja



Jánossomorjai Városnapok

09. 14., péntek

VII. Omlás Virágai Malomfesztivál (Hengermalom, Vasút u. 35.).

20 óra: On the Wall – Pink Floyd Tribute. 22 óra: Ferenczi György és a Rackajam. 0 óra: Szekvenciák – DJ-szettek, zene és líra posztmodern találkozása.

09. 15., szombat

16 óra: Mátyás király szárnyai – a Márkus Színház bábszínházi előadása. 18 óra: Dolák-Saly Róbert műsora. 19.30 óra: RizikóFaktor-koncert. 21 óra: Dr. Feelgood – blues-soul duó. 22.30 óra: Jumping Matt & His Combo (Pribojszki Mátyással). 0.30 óra: Ask The Dust – rock & blues.