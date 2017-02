Győri közgyűlés: vitáztak a buszokról, 55 milliárdos a költségvetés, a pénz harmada fejlesztésre megy

A győri közgyűlés véget ért. Szép hétvégét Olvasóinknak!mutatjuk, kik kapják a győri díszpolgári címeket és a "Pro Urbe Győr" díjakat március 15-én az ünnepi közgyűlésen.Fodor Roland 45 ezer Ft-tal emelné a győri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját. A képviselők leszavazták a javaslatot.Most már van Szkíta utca Győrben - az új utcaneveket ide kattintva nézhetik meg.A következő győri társasházi lakások értékesítéséről született döntés,17 igennel, 4 nemmel, 1 tartózkodással a képviselők megszavazták a büdzsét.Az ellenzéki módosító indítványokat (Varga Márk, Fodor Roland, Neupor Zsolt) leszavazzák a képviselők.Folytatódik az ülés.15 perc szünet.Az útfelújításokról újra: Borkai Zsolt szerint nem szerencsés, ha képviselők "lobbiznak" egy-egy útszakasz mellett, szerint sokkal korrektebb, ha szakmai alapon születik döntés.A Demokratikus Koalíció módosító indítványt nyújt be a győri költségvetéshez, amellyel azt szeretné elérni, hogy a város 900 millió forintot költsön buszbeszerzésre. A megoldás lehet vásárlás vagy tartós bérlet is – mondta Neupor Zsolt. A frakcióvezető hozzátette: ő nem hisz a saját busztársaság alapításában.Most leült a vita, részletezzük kicsit a győri Jobbik javaslatát a helyi buszjáratokról. "Teljesen új, elektromos buszokkal ellátott cég létrehozásának költsége harmada lenne az EYOF-ra költött összegeknek, így a város akár két-három éven belül képes lehet a teljes tömegközlekedési reform végrehajtására" – hangsúlyozta Fodor Roland. Az önkormányzati képviselő első körben 1 milliárdot különítene el a saját közlekedési társaság létrehozására.Bármennyire jól hangzik és jövőbe mutató, hogy zöldbuszok járjanak Győrben, az 1 milliárd forint nagyon kevésnek tűnik az előkészítésre is. Tény, hogy Győrben jelenleg kerekenaz utasokat. A kisalfold.hu információ szerint 1 milliárd forint körülbelül 5-6 új elektromos busz beszerzésére lenne elég.A Jobbik képviselői hangsúlyozzák, hogy az 1 milliárd az előkészítést fedezné. Tisztában vannak vele, hogy elektromos buszokkal jóval többe kerülne egy saját busztársaság létrehozása és üzemeltetése.Fodor Roland (Jobbik) verbálisan támadja a városvezetést: újra felveti a busztémát, majd azzal zárja, hogy "nagyon nem szeretné, hogy Mészáros Lőrinc buszok üzemeltetéséhez is kedvet kapjon és ő szállítsa a győri utasokat".Borkai Zsolt válaszában leszögezi, nem kíván politikai szócsatát folytatni, de újra megerősíti, hogy az önkormányzat foglalkozik a tömegközlekedés korszerűsítésével a jövőben.Neupor Zsolt (DK) kényes témát vet fel: Győrnek miért nincs még mindig Modern Városok Program szerződése? Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a megyei jogú városok közül már csak Győrben, Salgótarjánban és Hódmezővásárhelyen nem járt.Borkai Zsolt úgy tudja, hogy május végéig Orbán Viktor ellátogat az említett három városba, de pontos menetrendet nem említ.Radnóti Ákos szerint több mint 150 kamera figyeli majd a város életét. A képeket a győri rendőrség munkatársai kezelik, a hálózatot tovább bővítik.Bárány István (független) a kerékpárutak fejlesztését emeli ki hozzászólásában. Radnóti Ákos alpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint idén 1 milliárd forint jut városüzemeltetésre. Kiemeli, hogy 50 millió forint jut a temetők karbantartására.Az utóbbi tíz percben tovább folytatódott a büdzsé ismertetése. Szeles Szabolcs (Fidesz-KDNP) hangsúlyozza: a 20 milliárdos EYOF több városrészt csatolt vissza Győr vérkeringésbe.Glázer Tímea (DK) azt kéri, hogy Győrszentivánon több pénz jusson útfelújításra és Szitásdombon a kialakított buszmegállókban végreFodor Roland szerint Győrnek modern tömegközlekedésre van szüksége. Szerinte ezt leginkább egy, a város saját tulajdonában lévő közlekedési vállalat tudná biztosítani. Az utasokat elektromos buszok szállítanák az elképzelés szerint.Varga Márk (Győri Baloldal) szerint a buszközlekedés szörnyű állapotban van, a dugók pedig lassan olyanok, mint a fővárosban. A képviselő azt javasolja, hogy az önkormányzat összes dolgozója egyszeri nettó 50-100 ezer Ft közötti juttatásban részesüljön.Borkai Zsolt válaszában hangsúlyozta: a győri tömegközlekedéssel valóban foglalkozni kell és fejleszteni a szolgáltatást, de ez ügyben megfontolt döntést szükséges hozni. A kisalfold.hu a héten írt arról, hogy a télenGyőrben.Borkai Zsolt szerint nem igaz, hogy több pénzt adnak sportra, mint kultúrára a városban, sőt. A polgármester szerint éves szinten több mint 5 milliárdot költ kultúrára az önkormányzat, ebből 1,5 milliárdot kap a színház. Borkai Zsolt kiemelte azt, hogy Győr kulturális főváros szeretne lenni a jövőben.Jönnek az ellenzéki kritikák. "Hiba, hogy a tavalyi évhez képest 25 százalékkal nagyobb összeg megy el városmarketingre. Azt sem tudjuk támogatni, hogy sportra ötször több pénzt költsön a város, mint a kultúratámogatásra" - szögezte le Fodor Roland.A Győri Útkezelő Szervezet nagyjából 5 milliárd forintból gazdálkodhat idén. Az ülésen elhangzott, hogy az Ifjúsági Ház helyére tervezett parkolóház építése idén várhatóan elkezdődhet.Az utóbbi évek legmagasabb összegű büdzséjéről tárgyalnak a képviselők. A 2017-es költségvetés az előző évre tervezett bevételhez képest 10%-kal magasabb.Fekete Dávid alpolgármester (Fidesz-KDNP) elmondja: 55 milliárd forint a költségvetés összege. Ebből 20 milliárd a városi intézmények színvonalas működésére, míg a pénz körülbelül harmada fejlesztésre megy.Borkai Zsolt kiemeli, hogy az idei büdzsében fontos szerepet kap a nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál (EYOF).Jön a nap témája, az idei költségvetés.A közgyűlés határozatban támogatja a Győr-Veszprém vasútvonal mielőbbi, a kor követelményeinek megfelelő járműcseréjét. A Bz motorvonatokat korszerű Jenbacherek válthatják 2018-tól. Erről a témárólolvashatnak bővebben.Öt éve annak, hogy a győri közgyűlés határozata értelmében egyetlen közmű-üzemeltető sem bonthat fel büntetlenül öt éven belül felújított önkormányzati utat.Most szigorítanának a rendeleten az értékcsökkenési díj emelésével. Hogy mennyivel emelkedne a "büntetés", egyelőre nem tudni, konkrét összeg nem szerepel az előterjesztésben. A napirendet támogatják a képviselők.A kisalfold.hu egy éve foglalkozott a témával., hogy a legnagyobb összegű büntetés 1,5 millió forint volt, 63 esetben szabtak ki büntetést négy év alatt.Borsi Róbert (Fidesz-KDNP) azt javasolja, hogy 250-280 férőhelyes parkolólemezt létesítsenek a győri Hermann Ottó utcai Vásárcsarnok környékén. A beruházás különlegessége az lenne, hogy nem veszne kárba jelentős zöldterület. Mint ismert, piacnapokon nehezen tudnak megállni itt a vásárlók. A képviselők támogatják az elképzelést.A győri levéltár tavalyi beszámolóját, az idei munkatervét tárgyalják a képviselők. Vita nincs, inkább dicsérik a levéltár munkáját.Fodor Roland (Jobbik) indítványát, miszerint kapjanak magasabb illetményt a győri önkormányzat köztisztviselőinek, tárgyalni fogja a testület.Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) a Nemzetközi Lövő Szövetség aranyérmét veszi át. A díjat a tavalyi sikeres Eb rendezésért kapta a polgármester. Borkai Zsolt szerint a nívós sportrendezvények emelik Győr idegenforgalmát, turisztikai vonzerejét.A közgyűlés határozatképes, 21 képviselő van jelen.Kezdünk.Még 10 perc. A képviselők érkeznek, hamarosan kezdődik az ülés.A kisalfold.hu online tudósít a közgyűlésről a Városházáról. Az összes napirendi pontottekinthetik meg!