Győri közgyűlés: visszaszorítanák a zugszemetelést

A közterület-felügyelet 2016-os évéről szóló, Borkai Zsolt polgármester által előterjesztett beszámolóval kezdődött a győri közgyűlés csütörtöki ülése, ami mindössze bő fél órán át tartott. Truka István, az intézmény vezetője írásos összeállításában többek között azt hangsúlyozta: a felügyelet, a rendőrség és a Győr-Szol zrt. által alkotott, 2015 óta működő hulladékkommandó tavaly is eredményesen dolgozott. Akcióikat még gyakoribbá tették. A korábbi heti egyszeri közös szolgálatot kettőre-háromra növelték. Emellett többször hajtottak végre ellenőrzéseket hétvégéken, hajnalban és éjszaka is. A tetten ért zugszemetelőkkel szemben 2014-ben 63, 2015-ben 212, 2016-ban pedig 405 szabálysértési eljárást folytattak le.



„A közös ellenőrzéseket idén is fenntartjuk, sőt fokozzuk" – jelentette ki Truka István Bárány István független képviselő felszólalására reagálva. Fodor Roland (Jobbik) azt kérte, hogy figyeljenek oda a Baross úton és az Arrabona áruház környékén főleg délelőttönként jellemző közterületi alkoholfogyasztásra, amit törvény tilt. Erre ígéretet kapott. A közterület-felügyelet vezetője Juhász István, a Magyar Szocialista Párt és az Együtt alkotta Győri Baloldal frakcióvezető-helyettesének kérdésére arról tájékoztatta a testületet, hogy a helyszíni bírságok összege 5 és 50 ezer forint között lehet.



A beszámolót 20 igen szavazattal, egyetlen tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés.



Ennél is nagyobb egyetértés mutatkozott a képviselők között a Vaskakas Bábszínház igazgatói beosztásának betöltésénél. A posztra mindössze egy pályázat érkezett, az intézményt jelenleg is vezető Kocsis Rozié. Őt egyhangúlag szavazta meg a grémium. Újabb megbízatása 2022. július 31-ig szól.