Győri közgyűlés: igen az 53 milliárdos költségvetésre

Kitüntető címek

A képviselők zárt ülésen kitüntetésekről döntöttek. A március 15-i díszközgyűlésen díszpolgári címet vehet át Bogisich Ferenc, a győri QP Zrt. vezérigazgatója, dr. Skaliczky Zoltán osztályvezető főorvos, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház szervezési igazgatója és a Győri Balett társulata. Pro Urbe-díjat Hancz Istvánnak, a Győri Ipartestület titkárának, Kuti József nyugalmazott egyetemi oktatónak és Csenár Imrének, a Honvéd hagyományőrző Egyesület elnökének ítéltek oda.

Mint minden februári közgyűlésen, a main is a győri költségvetés tervezetén vitatkozott a legtöbbet a testület. Borkai Zsolt polgármester (Fidesz–KDNP) a jelentős, 53,5 milliárd forintos főösszegre, valamint arra hívta fel figyelmet, hogy mintegy 20 milliárd forintot fordítanak fejlesztésre európai uniós támogatásból, az állami Modern Városok Program révén, illetve saját forrásból. A politikus hosszan sorolta, mi mindenre költenek 2018-ban. Befejeződik a Bécsi kapu tér felújítása, elkezdődik a színház és a II. János Pál tér átalakításának tervezése, a Kuopio parki parkolólemez építése, és a vásárcsarnok rekonstrukciója. Úthálózat-fejlesztésre 2,5 milliárd forint jut, ami érinteni fogja például a Jókai utcát, az Ipar utcát és a Tatai utat, emellett 1,7 milliárd forintos kerettel visszahozzák a lakóutcaprogramot. Több bölcsődét felújítanak, így a kiskútit, a Cuha és a Zöld utcait, valamint a ménfőcsanakit.Borkai Zsolt fontosnak nevezte, hogy a költségvetés lehetővé teszi a városi intézményhálózat színvonalas működtetését. Külön szólt arról, hogy 1,8-ról 1,6 százalékra csökkentették az iparűzési adó kulcsát, s remélik, hogy a vállalkozások így több pénzt tudnak fordítani fejlesztésre. A helyi tömegközlekedés támogatására a korábbinál több pénzt, 1 milliárd forintot adnak át az ÉNYKK Zrt.-nek, bízva abban, hogy a cég magasabb szinten látja el a szolgáltatást.Fekete Dávid alpolgármester (Fidesz–KDNP) többek között a 3 milliárd forintos csapadékvíz-elvezetési programról tett említést, míg Radnóti Ákos alpolgármester (Fidesz–KDNP) a városüzemeltetésre szánt jelentős összeget ecsetelte.A Magyar Szocialista Párt és az Együtt alkotta Győri Baloldal-frakció 3,3 milliárd forintos módosító csomagot terjesztett be. Mint Varga Márk elmondta, ebből csaknem kétmilliárd forintot egy győri bérelem bevezetése jelentene, amellyel a közalkalmazottak és a köztisztviselők keresetét szeretnék kiegészíteni. Emellett egy kisvállalkozási alap létrehozását és bérlakásépítési program indítását javasolták.A Demokratikus Koalíció frakcióvezetője, Neupor Zsolt erősnek nevezte a költségvetést, de kevesellte a lakóutcaprogramra szánt összeget. Fodor Roland (Jobbik) hiányolta, hogy a büdzsében nem szerepel pénz saját tömegközlekedési vállalat létrehozásának előkészítésére, szerinte ugyanis az ÉNYKK Zrt. támogatása nem hatékony. Ő sem tartotta elégségesnek az útfelújítási keretet, s leszögezte, hogy javítani kell a kivitelezések színvonalát is. Emellett bérlakásprogram indítását szorgalmazta.A felvetésekre Borkai Zsolt reagált. Azt mondta, hogy az intézményvezetőknek biztosítanak keretet jutalmazásra, aköztisztviselők illetménye pedig 10 százalékkal emelkedett januárban. Hozzátette: bérlakások helyett munkásszállók építését támogatja. A közgyűlés jobboldali többsége az ellenzéki javaslatokat elutasította, s az eredeti előterjesztést fogadta el.A testület szigorította a környezetvédelmi rendeletet, amelyről hétfői számunkban írtunk részletesen. A lényeg: avart, kerti hulladékot mostantól április mellett novemberben lehet a meghatározott területeken égetni, a vasárnapok és a munkaszüneti napok kivételével, reggel nyolc órától négy óráig.