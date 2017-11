Győri közgyűlés: hármas alá az E.On-nak - Hosszas vita a plakátokról

Gyenge hármas alá – Dézsi Csaba András önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) szerint osztályzatban kifejezve ennyit érdemel az E.On a győri áramszolgáltatásra. A felszólalás a szerdai városi közgyűlésen hangzott el, amelyen a vállalat tevékenységéről szóló tájékoztató is napirendi pont volt. A nádorvárosi politikus nem egyetlenként illette kritikával a céget, de ő fogalmazott a legélesebben.

„Amint egy kis szél fúj, megszűnik az áramszolgáltatás" – mondta. Szerinte amiről az E.On beszámolt a testületnek, csak tűzoltás, miközben az áramszámlára nagyon sokat fizetnek az emberek.

Új igazgató



A közgyűlés Kányai Róbert eddigi humánstratégiai vezetőt választotta az Egyesített Szociális Intézmény igazgatójának. Megbízatása öt évre szól. A korábbi igazgató, Panker Mihály november 1-jétől a polgármesteri hivatal humánpolitikai főosztályvezetőjeként dolgozik.

Illusztráció

Márpedig a társaság – akit Pádár Sándor, a győri áramhálózati üzem vezetője képviselt az eseményen – impozáns számokat tett a képviselők elé. Ezek egyike, hogy a megyeszékhelyen idén már megvalósult vagy megvalósuló beruházások értéke 729 millió forintot tesz ki. Emellett a cég adatai szerint 2010-ben egy fogyasztóra átlagosan még egy és háromnegyedóra áramszünet jutott, idén az első kilenc hónapban már csak 46 perc.A testület tagjai ettől függetlenül nem fukarkodtak a bírálatokkal. Borkai Zsolt polgármester (Fidesz–KDNP) felrótta, hogy az áramszolgáltató nem egy esetben friss aszfaltot bont fel, mert rájön, hogy mégiscsak fel kell újítani a vezetéket. Azt ígérte, hogy az indokolatlan burkolatfeltöréseknél szigorítani fogják a büntetéseket.Radnóti Ákos alpolgármester (Fidesz–KDNP) konkrét helyet, a győrszentiváni új körforgalom mellett felbontott új kerékpárutat említette, és szólt arról is, hogy a Szigethy Attila út 78. és 99. szám előtti panelházak előtt, a bicikliútnál két gödör éktelenkedik már két hónapja. „Vegyék komolyabban a jelzéseket" – kérte. Pádár Sándor válaszában az „alvállalkozói kapacitás" szűkösségével magyarázta a lassúságot.Juhász István, a Magyar Szocialista Párt és az Együtt alkotta Győri Baloldal frakcióvezető-helyettese nehezményezte, hogy az E.On esetenként három-négy bejelentés után sem szünteti meg a közvilágítás-hibát. Borsi Róbert (Fidesz–KDNP) a nádorvárosi trafóállomás minősége miatt elégedetlenkedett. A kritikák ellenére a képviselők egyhangúlag fogadták el a tájékoztatót.Arról már tavaly döntés született, hogy az iparűzési adó kulcsa 2018. január 1-jétől 1,8-ről 1,6 százalékra csökken a városban. A mostani előterjesztésben ehhez képest egyetlen további módosítás szerepelt: az óriásplakátok 6 négyzetméteren felüli része után 12 ezer forintot kell fizetni négyzetméterenként jövőre. Ezt az ellenzék egységesen az Orbán Viktor miniszterelnökkel 2015-ben összeveszett, és többek között plakátcéget tulajdonló Simicska Lajos megregulázásaként értelmezte. Varga Márk (Győri Baloldal) azt nehezményezte, hogy a pluszteher kisvállalkozásokat is sújtani fog. Fodor Roland (Jobbik) hangzatosan kijelentette: Győr ezzel eldobja a polgári demokrácia zászlaját. Neupor Zsolt (Demokratikus Koalíció) úgy vélte: „Csűrhetjük-csavarhatjuk, ez politikai előterjesztés."A kormányzó oldal nem értett egyet ezzel. Borkai Zsolt szerint a cél, hogy eltűnjenek a városképet rontó óriásplakátok, amelyek közül – jegyezte meg Radnóti Ákos – sok engedély nélkül van kint. A szavazásnál a 16 igen mellett a Győri Baloldal és a DK nemet nyomot, a jobbikos képviselő tartózkodott.Az ülésen Pollreisz Balázs Győri Baloldal-frakcióvezető azt javasolta, hogy a győri közalkalmazottaknak idén is adjon karácsonyi pluszpénzt az önkormányzat. Borkai Zsolt válaszából az derült ki, hogy a szociális ágazatban dolgozók kapnak év végi jutalmat.Az ülésen téma volt a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámoló is, amelynek kapcsán a Győri Baloldal hiányolta, hogy nem derült ki belőle, részletesen mennyibe került a rendezvény. Borkai Zsolt előterjesztésében ugyanakkor az szerepelt, hogy a létesítményekre csaknem 15 milliárd forint állami és kétmilliárd forint városi pénzt költöttek. A rendezésre a nem végleges adatok szerint közel 4,2 milliárd forintot fordítottak, s az egyenleget 1,2 milliárd forint bevétel javította.