Győri közgyűlés - Borkai Zsoltot sokkolta az ár, amit az ÉNYKK kért

„Sokkolt ez az ár" – vallotta be Borkai Zsolt győri polgármester (Fidesz–KDNP) a közgyűlés pénteki ülésen a helyi buszközlekedésről szóló napirendi pont tárgyalásakor. A testület még júniusban írt ki pályázatot a szolgáltatás ellátására, amire azért volt szükség, mert az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (ÉNYKK) Zrt.-vel az év végén lejár a két esztendőre megkötött szerződés. A tenderen ezúttal is csak a Kisalföld Volán-utód indult, viszont ezúttal vastagabban fogott a ceruzája, mint legutóbb: évente csaknem 1,5 milliárd forint ellentételezést kért a várostól, 756 millió forinttal többet az eddiginél.A politikus nem rejtette véka alá azon gyanúját, hogy a társaság visszaél monopolhelyzetével. Ugyanígy vélekedett Neupor Zsolt, a Demokratikus Koalíció frakcióvezetője, aki vérlázítónak nevezte az ÉNYKK ajánlatát, s felvetette: a városházának a cég tulajdonosához, az államhoz kellene fordulni az ügyben. „Ha viccnek szánták, nagyon rossz vicc" – szögezte le.A vitában Fodor Roland (Jobbik) újra azt a javaslatát vezette elő, amit a közgyűlés néhány hónapja egyszer már leszavazott: az önkormányzat alapítson saját tömegközlekedési céget, szerinte ugyanis ez lenne a gyógyír a problémákra. Megjegyezte azt is, hogy a városnak nem szabad félvállról vennie a közösségi közlekedés ügyét. Utóbbi mondat miatt feszültebb hangulat alakult ki, a polgármester ugyanis határozottan jelezte: szó sincs félvállról vételről, képviselőtársa mondatait pedig politikai lózungnak minősítette. Hozzátette: azok a városok, ahol saját kézben van a helyi tömegközlekedés, azt tanácsolják Győrnek, nehogy erre az útra lépjen.A testület végül 23 igen szavazattal, Fodor Roland tartózkodásával fogadta el a határozati javaslatokat: eredménytelennek nyilvánították a pályázatot, és tárgyalásokat kezdeményeznek az ÉNYKK-val a jelenlegi szerződés legfeljebb kétéves meghosszabbítására.A közgyűlés ennél kisebb többséggel – 20 igen vokssal, a DK két ellenszavazatával, Juhász István (MSZP) és Fodor Roland tartózkodásával – fogadta el, hogy jövőre Nádorvárosban bővüljön a fizetőparkoló-hálózat. A témáról itt írtunk részletesen . Január 1-jétől a zsebükbe kell nyúlniuk az autósoknak az Eszperantó utcában a Zrínyi és a Kálvária utca, a Kálvária utcában az Eszperantó és a Lahner utca, a Kálvária utca szervizútján pedig a Hunyadi és a Lahner utca között, továbbá a Honvéd utcában, a Lahner utcában és a Bem tér északi oldalán. Július 1-jétől válik díjkötelessé a várakozás a Kálvária utcában és szervizútján a Lahner utca és a 821-es főút között, a Babits utcában a Lahner és a Galamb utca között, a Galamb utcában, illetve a Bem tér nyugati és déli oldalán. A szigeti Semmelweis utca ingyenessége január 1-jén szűnik meg.Az eredeti javaslatban az is szerepelt, hogy eltörölnék a parkolójegyek utólagos bemutatásának lehetőségét, a képviselők elé azonban ezt már nem vitte be Borkai Zsolt, aki dilemmáit osztotta meg a hallgatósággal. Szerinte sokan trükköznek: ha megbüntetik őket, szereznek vagy vesznek érvényes parkolójegyet. „Ennek a felderítésére valamilyen módszert ki kell dolgozni" – jegyezte meg. Közölte: idén 4244-en mutatták be utólag parkolójegyüket, ami „brutális szám". Juhász István a visszaélések kiszűrésére azt javasolta: vizsgálják meg, hogy a parkolójegy-automaták alkalmasak legyenek rendszám rögzítésére.A közgyűlés további fontos döntések sorát hozta. Ugyan a polgármester már tavaly bejelentette, hogy Győr pályázik a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre, de ehhez a testület jóváhagyása is szükséges. A képviselők a pénteki ülésen adták áldásukat a törekvésre, egyhangúlag. Emellett több ponton módosították a rendezési tervet. Két változtatás ahhoz kellett, hogy megvalósulhasson a Modern Városok Program két győri fejlesztése: a Petz-kórház mellé szánt parkolólemez és a Győr Plazával szomszédos telekre felépíteni tervezett mentőállomás. A testület emellett lehetővé tette, hogy társasházak épülhessenek a Marcalváros II-n található az Illyés Gyula utca még beépítetlen, északi oldalán.