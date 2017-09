Győri közgyűlés - Borkai Zsolt: Fatális hibákat javítunk

Új szobor a belvárosban



A közgyűlés egyhangúlag bólintott rá, hogy szobor kerüljön a Gárdonyi és a Pálffy utca kereszteződésében található térrészre. Rieger Tibor Nagymama című alkotása 20 millió forintba kerül, amit az önkormányzat, valamint közérdekű felajánlással az Agrofeed Kft. és a Pannon-Víz Zrt. áll.

Két esetben is változtatási tilalommal kapcsolatban hozott döntést a győri közgyűlés nyári szünet utáni első ülésén kedden. Ilyet rendelt el a testület a Bácsai út, a Vidra utca és a Votinszky utca által határolt területre, valamint meghosszabbította a nádorvárosi villaövezetre vonatkozót január 1-jéig. Utóbbi három jól körülhatárolható tömbre szól: az Eörsy Péter, a Csokonai, a Táncsics, a Jósika és a Zrínyi utca, az Attila, a Buda és a Corvin utca, illetve a Liezen-Mayer utca egyes részeire. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény értelmében az érintett területen telket kialakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, elbontani, valamint más, építésügyi engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.A szavazás során minden képviselő igennel szavazott, de előtte éles vita alakult ki, amit Borkai Zsolt kezdeményezett. A polgármester nem rejtette véka alá véleményét: most döbbennek rá, milyen építkezések indultak meg a 2006 elején, még a szocialista városvezetés idején elfogadott, szerinte katasztrofális rendezési terv alapján, s annak fatális hibáit igyekeznek kijavítani. Az elöljáró úgy látja, a lakosság jogosan háborodik fel, amikor „belelátnak valakinek a levesébe" – ezzel nyilvánvalóan arra utalt, hogy családi házak mellé is társasházakat húznak fel. Pollreisz Balázs , a Magyar Szocialista Párt és az Együtt alkotta Győri Baloldal frakcióvezetője visszautasította ezt a véleményt, mondván: a mostani városvezetésnek a több mint tíz év alatt lett volna módja a változtatásra, ezért nem érdemes visszamutogatni. Borkai Zsolt erre azt mondta: abban az esetben „milliárdos kártérítéseket fizethettek volna" azoknak, akik a hatályos rendezési terv alapján vásároltak meg területeket. Neupor Zsolt , a Demokratikus Koalíció frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy politikai vitába nem kíván belemenni, majd kifejtette: a problémát a központi szabályozás változásában látja. Szerinte a legnagyobb gond, hogy most már építési engedély nélkül lehet építkezni, amivel sokan visszaélnek.Az új rendezési terv egyébként már készül, és várhatóan 2019. január 1-jén lép hatályba.