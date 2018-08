Győri költőnő sikere - `Megtaláltam magamat a verseimhez írt zenékben´

Fellegi Melinda (b) verseit Molnár Piroska (j) színművész tolmácsolta a budapesti Fesztiválakadémián. Fotó: Krizsik András

Nemrégiben mutatták be a budapesti Fesztiválakadémián Fellegi Melinda győri zongoraművész Tangó című verseskötetét, valamint három zeneszerző Fellegi-versekre komponált kamaraműveit. A költeményeket Molnár Piroska és Hámori Gabriella színművészek tolmácsolták.Azt tapasztalom, hogy az emberek szomjazzák az őszinteséget.Fellegi Melinda– Keresem a szavakat, hogy sűrítsem azt, amit érzek, de ennél az érzésnél sűrűbb már semmi nem lehet. Megható volt és érdekes "kívülről" hallani a verseimet. Megdöbbentett szembesülni a gondolataimmal, érzéseimmel úgy, hogy azok egy másik személyen átszűrődve születnek meg újra – idézte fel élményét Fellegi Melinda.– Gabriella felajánlotta, hogy máskor és másutt is örömmel szerepel a verseimmel és nagyon kíváncsi volt a keletkezésük hátterére. Molnár Piroska pedig azt mondta, hogy ő nem szeret szavalni, inkább „meséli" a verseket. Így történt a bemutatón is. Meglepetésként egy-egy Weöres Sándor-költemény mellé a kötetemből választott annak párt.A zongoraművész verseit három, általa választott komponista, Dragony Tímea, Kovács Zoltán és Zombola Péter zenésítette meg, amit a fesztivál programjának részeként egy, az alkalomra összeállt nemzetközi zenészcsapat adott elő.– Nagyon szerencsés volt a választás, pedig három különböző habitusú zeneszerzőről van szó. Örömmel találtam meg magamat a muzsikájukban – említette Fellegi Melinda. – Tímeáéban a nőiséget, a női lelket, Zoltánéban a játékosságot, a humort, Péterében pedig a lebegést, libegést és a hangulatosságot. Nagy élményként éltem át, amikor a Kovács- és a Zombola-darabban magam is játszottam. Felemelő volt.Fellegi Melinda lelkében mostanában hallgatnak a versek. Persze ez nem azt jelenti, hogy tétlenkedik a tolla, újabban novellákat ad közre aFacebookon, amelyek ahogy fogalmazott, "még bátrabb vállalkozások, mint a vers".– Ahogy korábban verseimet, ezeket az írásokat is nagy visszhanggal fogadják az olvasók. Talán azért is, hiszen ezek nem szimbólumokban mesélnek, hanem az élő beszéd varázsát adják. Csak arról szabad írnom, ami megtörtént velem, ami szinte beazonosítható valóság. Azt tapasztalom, hogy az emberek szomjazzák az őszinteséget, ezért kapok ezekre az írásaimra is, a korábbiakhoz hasonló, pozitív visszajelzéseket.