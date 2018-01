Győri jégember a Mosoni-Dunában fürdőzött - videó

Kint nulla Celsius-fokot mértek vasárnap reggel, s a víz is alig néhány fokos volt, amikor Bors László rövid meditáció után levetkőzött, majd nyakig belemerült a Mosoni-Dunába.Egy percig ült a jéghideg vízben.

Gyerekként is ilyen volt. Ha megnéztünk egy Van Damme-filmet, másnap hajnalban arra ébredtem, hogy a színész mozdulatait gyakorolja

A mi családunkban még a bohóc a legnormálisabb.

Egyik nap sétáltam a parkban, éppúgy, mint bárki más. Aztán megláttam ott a jeges vizet, és hirtelen azt gondoltam, mi lenne, ha belemennék. Szinte vonzott magához. Levetkőztem és belementem, körülbelül fél percig bírtam. Mikor kijöttem, hihetetlen jó érzés árasztott el. Azóta mindennap megismételtem ezt a jeges fürdést.

Karácsonyra kapta testvérétől, Bors Balázstól a holland jégemberről és a módszeréről szóló könyvet László. Azóta készült arra a pillanatra, amit vasárnap aztán megcsinált.– mondta a testvére, akit Balázs bohócként sok kisgyerekes család ismerhet Győrben. Mosolyogva tette hozzá:Ne akarjuk elképzelni, milyen lehetett a jéghideg vízbe akár csak belemenni, de hogy érzékeltessük, milyen volt az épp feltámadó szélben állni vasárnap reggel, egy adalék: a merülésről három és fél perces videófelvételt is készítettünk, s ez idő alatt az ember keze is lefagyott. Márpedig az ujjunk nem találkozott a Mosoni-Duna vizével, egyszerűen ennyire hideg volt.László tudományosan is elmagyarázza, mindez mire volt jó, de elég a lényeget leírni: legyőzni a hideget.A meditációval a vegetatív idegrendszer befolyásolható, mondja, megfelelő légzéstechnikával pedig el lehet jutni ebbe az állapotba. Most szólunk, hogy senki ne utánozza Bors Lászlót, akiről viszont pontosan lehet tudni, kinek a példáját követi.A holland jégember, Wim Hof először azzal a félmaratonnal került be a Guiness-rekordok könyvébe, amit 1999-ben a sarkkörön túl, mínusz 26 fok körüli hőmérsékletben, egy szál rövidnadrágban, mezítláb futott le, 2 óra 10 perc alatt.2007-ben megpróbálta szöges cipőben és rövidnadrágban megmászni a Mount Everestet, de épp a félmaraton során elszenvedett sérülés miatt a lábában lévő érszűkület annyira fájni kezdett, hogy kénytelen volt 7400 méternél visszafordulni.2009 februárjában viszont ugyanilyen öltözékben feljutott a Kilimandzsáró csúcsára.Wim Hofnak természetesen a vízhez is köze van: világrekordnak számít az Északi-sarkon, a jégtakaró alatt egy úszónadrágban teljesített 80 méteres úszása is.Egy interjúban a világhíresség így beszélt első kísérletéről:Bors László is azt mondta a merülés után, hogy az azt követő pillanatért megéri csinálni. Otthon egyébként december óta jéghideg vízzel zuhanyzik, eddig ez a felkészülés része volt, mostantól a rutiné lesz. Mindez segíti őt abban – mondja –, hogy a hideghez még jobban hozzászokjon, s mivel hegyet is mászik, ezért ez a képesség jól fog jönni még neki. Azt sem zárta ki, hogy fog még merülni hasonló körülmények között, ha talál hasonló(an hideg) vizet. Ez most nem lesz nehéz.Az ember azért csak megkérdezi, hogy mit érez az ember – még akkor is, ha a meditációval befolyásolni akarja a vegetatív idegrendszerét – az egy-két fokos vízben.A válasz az: „Hideget".