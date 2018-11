Győri gimnazisták nyerték a PénzSztár verseny megyei selejtezőjét

Az ország valamennyi megyéjére, sőt Erdély, a Felvidék és a Vajdaság magyarlakta területeire is kiterjedő középiskolás pénzügyi, gazdasági és vállalkozási verseny 6. évada október 11-én indult. Idén is több mint 1000 négyfős csapat nevezett, azaz több mint 4000 hazai és határon túli magyar középiskolás diák jelezte részvételi szándékát a játékos megmérettetésen. Közülük – a két internetes előselejtező összesített eredménye alapján – Budapesten, megyénként és határon túli területenként a legjobb 5-5 csapat vehetett részt a megyei selejtezőben.



A Budapest Bank főtámogatásával és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt szakmai partnerségével megrendezett PénzSztár verseny nemcsak a versenyzők jelentős számát tekintve a legnagyobb pénzügyi, gazdasági, vállalkozási témájú középiskolás verseny Magyarországon, hanem a megvalósításban közreműködő szervezetek, szakemberek népes tábora miatt is, akik évről évre példaértékű összefogással teszik lehetővé a 6 fordulós verseny sikeres lebonyolítását. A több mint 70 támogató és együttműködő szervezet között vannak pénzügyi intézmények, gazdasági szereplők, szakmai szervezetek, valamint hazai és határon túli egyetemek. A játék szakmai tartalmának összeállításában és a versenyzők zsűrizésében a pénzügyi-gazdasági élet prominens képviselői vesznek részt.



A kezdeményezés fő célja, hogy felhívja a középiskolás fiatalok figyelmét a pénzügyi, gazdasági és vállalkozói ismeretek fontosságára, játékos formában mérje tudásukat és tovább bővítse műveltségüket, egyúttal olyan kompetenciákat (pl. csapatmunka, szövegértés, érvelés, prezentációs készség) is fejlesszen, melyek a 21. században szintén nélkülözhetetlenek. Ennek megfelelően, a megyei selejtezőben is változatos feladatokat kellett megoldaniuk a résztvevőknek: rövid meghatározások alapján kellett azonosítaniuk különféle pénzügyi, gazdasági jellegű foglalkozásokat, tevékenységeket, egy írott szövegben elrejtett hibákat kellett megtalálniuk és kijavítaniuk, ügyfélleveleket kellett elirányítaniuk a megfelelő szervezetekhez, illetve egy szóban elhangzott tájékoztató anyag alapján kellett kérdésekre válaszolniuk, de a fordulóban szerepeltek igaz-hamis állítások, totó és egy számítási feladat is.



A NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságán megrendezett selejtezőben az alábbi csapatok mérték össze a tudásukat:



Bencés Maffia (Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, Győr)

BMBA (Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Győr)

BUZSINESS (Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma, Győr)

NyerőNégyes (Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Ker. és Log. Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Győr)

Pénzes négyes (Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Győr)



A résztvevő csapatok közül a Bencés Maffia és a BUZSINESS jutott tovább a regionális középdöntőbe.



A november 22-én, 8 helyszínen párhuzamosan megrendezendő regionális középdöntőben összesen 40 csapat mérheti össze a tudását. Közülük a legjobb 7 hazai és 1 határon túli csapat kap meghívást a november 28-i budapesti elődöntőbe, majd végül a legsikeresebb 5 team mérkőzhet meg egymással december 13-án, a Magyar Nemzeti Múzeumban tartandó országos döntőben. A győztes csapat tagjai idén is elnyerik a verseny fődíjait, a Budapest Banktól fejenként 100-100 ezer forintot, részvételi lehetőséget a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központja által szervezett szakmai képzésen, valamint a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége által felajánlott egy-egy okostelefont, de az országos döntő többi résztvevőjére is értékes ajándékok és tudásalapú szakmai díjak várnak.