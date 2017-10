Győri gimnazisták nyerték a PénzSztár verseny megyei selejtezőjét

A győri helyszínen az alábbi csapatok mérték össze a tudásukat:

A PénzSztár versenyre 4 fős középiskolai csapatok jelentkezhetnek magyarországi és határon túli magyar középiskolákból. A jelentkezés feltétele, hogy a csapat tagjai ugyanabba a középiskolába járjanak, 14–22 év közötti diákok legyenek, és még ne rendelkezzenek érettségi bizonyítvánnyal. Az internetes előselejtezők összesített eredménye alapján megyénként és határon túli területenként az 5-5 legeredményesebb csapat, azaz összesen 100 hazai és 15 határon túli magyar csapat vehet részt a helyszíni selejtezőkben.



A 100 hazai csapatból 35 mehet tovább a regionális középdöntőbe: a budapesti és a megyei győztesek, valamint minden régióból a további két, illetve Közép-Magyarországon a további három legmagasabb pontszámot elért csapat. A 15 határon túli magyar csapatból 5 jut tovább: a 3 helyszíni győztes, valamint a további két legmagasabb pontszámot elért csapat.



A középdöntőre (2017. november 9.) 8 helyszínen kerül sor párhuzamosan. A hazai csapatok a 7 magyarországi régióban mérik össze a tudásukat, a határon túli magyar csapatok pedig egy külön magyarországi helyszínen versenyeznek. Minden helyszínről a győztes jut tovább az elődöntőbe (2017. november 23.), majd közülük a legjobb négy csapat mérkőzhet meg egymással az országos döntőben. Az idei verseny döntőjére 2017. december 7-én kerül sor a Nemzeti Múzeum dísztermében.



Az országos döntő győztes csapatának minden tagját – az elmúlt évhez hasonlóan – a Budapest Bank idén is 100 ezer forinttal, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége pedig egy-egy okostelefonnal díjazza, de az eredményes versenyzőkre további értékes ajándékok és tudásalapú szakmai díjak – továbbképzések és tréningek – is várnak.

A Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolájs és Kollégiuma Nuggets nevű csapata nyerte az immár ötödik alkalommal meghirdetett PénzSztár Hazai és Határon Túli Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozói Versenyének Győr-Moson-Sopron megyei selejtezőjét. Rajtuk kívül még soproni, szombathelyi és két zalaegerszegi csapat jutott tovább a régióból a november 9-én megrendezendő Nyugat-Dunántúli regionális középdöntőbe.A legnagyobb hazai és a Kárpát-medence magyarlakta területeire is kiterjedő középiskolás pénzügyi, gazdasági és vállalkozási verseny idei évada október 12-én indult, rekordszámú résztvevővel. Összesen 1240 négyfős csapat nevezett, ami azt jelenti, hogy csaknem 5000 középiskolás diák jelezte részvételi szándékát a játékos megmérettetésen. Közülük – az internetes előselejtezők összesített eredménye alapján – Budapesten, megyénként és határon túli területenként a legjobb 5-5 csapat vehetett részt a megyei selejtezőben.A Budapest Bank főtámogatásával és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt szakmai partnerségével megrendezett PénzSztár verseny egyedülállóan széleskörű, példaértékű szakmai összefogással valósul meg. A több mint 70 támogató és együttműködő szervezet között vannak pénzügyi intézmények, gazdasági szereplők, szakmai szervezetek, valamint hazai és határon túli egyetemek. A játék szakmai tartalmának összeállításában és a versenyzők zsűrizésében a pénzügyi-gazdasági élet prominens képviselői vesznek részt.A kezdeményezés fő célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a pénzügyi, gazdasági és vállalkozói ismeretek fontosságára, játékos formában mérje tudásukat és tovább bővítse műveltségüket, egyúttal olyan kompetenciákat (pl. csapatmunka, szövegértés, érvelés, prezentációs készség) is fejlesszen, melyek a 21. században szintén nélkülözhetetlenek. Ennek megfelelően, a 23 helyszínen párhuzamosan megrendezett selejtezőben is változatos feladatokat kellett megoldaniuk a résztvevőknek: hiányos szövegrészleteket kellett a megfelelő kifejezésekkel kiegészíteniük, megadott információkból kellett összetartozó párokat alkotniuk, egy írott anyagban elrejtett hibákat kellett megtalálniuk és kijavítaniuk, illetve egy felolvasott szöveg alapján kellett kérdésekre válaszolniuk, de a fordulóban szerepeltek igaz-hamis állítások, kvízkérdések és egy számítási feladat is.Ámokfutók (Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Közgazgdasági, Üzleti és Postai Szakgimnáziuma)Deák igazolvány (Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium)Márti-párti (Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakgimnáziuma)Menőmanók (Győrii Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyivteli Szakgimnáziuma)Nuggets (Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma)A résztvevő csapatok közül – a forduló végeredménye alapján – a Nuggets jutott tovább a november 9-én megrendezendő Nyugat-Dunántúli regionális középdöntőbe.