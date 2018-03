Győri fuvolista lép színpadra New Yorkban

Wendler Enikő élete a zene. Eredményei pedig mutatják, a szenvedélyhez tehetség és szorgalom is társul.

Legújabb trófeája a Golden Classical Music Awards International Music Competition 1. helyezése New Yorkban.Enikő korcsoportjában, a fúvósok között érdemelte ki az első helyet 38 ország több száz tehetsége közül, így meghívást kapott a New York-i Carnegie Hallba március 13-ára, ahol Magyarországot egyedül képviseli. Állandó partnerével, Lengyel Andrea zongoraművésszel Chaminade Concertinóját játssza a világ legjelentősebb koncerttermében.Wendler Enikő 9 évesen kezdett fuvolázni a győri zeneiskolában Marosné Kovács Tünde növendékeként. Tizenöt évesen felvételt nyert a bécsi zeneakadémia különleges tehetségek osztályába. Felkészülését prof. Barbara Giesler Haase fuvolaosztályában Mag. Doris Nicoletti irányítja.Versenyezni 12 éves korában kezdett. Legjelentősebb eredményei között tartja számon, hogy 2015 januárjában a Doppler Nemzetközi Fuvolaversenyen, majd 2016 augusztusában a VII. Bridge of Music Nemzetközi Zenei Versenyen is 3. helyezett lett. Ugyanabban az évben a VIVO International Music Competition New York-i megmérettetésen az első helyen végzett, ahogy a salzburgi Grand Prize Virtuosón is.