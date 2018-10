Győri fiatal rendezte a Cannes-ban díjazott reklámfilmet

Mednyánszky René László (Menzkie) győri – jelenleg Londonban élő – fiatal rendezte ezt a díjazott kisfilmet, de nevéhez több korábbi és idei alkotást is köthetünk, többek között Budapest imagefilmjét is.

Álma, hogy a Nike-nak rendezzen

Győrben születtem, a Móra Ferenc Gimnáziumba jártam, majd Budapesten, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tanultam – videós szakon, ami a mai média design szak. Mindez tudatos választás volt, már a gimiben sok videót készítettem, először csak hobbiból. 2011-ben diplomáztam, utána szabadúszó lettem és kisebb munkákat kezdtem csinálni. Két jó barátommal működtünk együtt, volt, aki a kreatív, és volt, aki a gyártásvezetői oldalt képviselte. Bekopogtattunk két céghez, és kisebb munkákat kezdtek nekünk adni. Azóta is jóban vagyunk, de mindenki járja a saját útját. Az enyém a reklámfilm

Nagyobb kreatív szabadság

Sosem a díjak voltak számomra a legfontosabbak, mégis mérföldkőnek érzem az Arany Delfin díjat. Nem is csak azért, mert nagyon jó érzés volt, amikor ott – a fesztivál díjátadó vacsoráján – kimondták a nevünket, hanem azért is, mert az ügyfeleknek nagyon fontos, ha van már nyertes munkám. Sőt, így valószínűleg nagyobb kreatív szabadságot és költségvetést bíznak majd rám.

Mindenkinek más tetszik



Kihagyhatatlan kérdés: milyen a jó reklám? „Rendezőfüggő, hogy egy reklámfilm színész-, látvány-, vagy zeneorientált. Nekem a látvány a legfontosabb, mindig izgalmas képi világot, érdekes megközelítéseket keresek. Szeretem mixelni az élőképet és az animációt. Grafikai elemeket is szívesen használok. A lényeg az erős vizualitás, és hogy belerakjam a maximumot. Nincs olyan, hogy a tökéletes reklám receptje, mert mindenkinek más tetszik".

Akkor jó egy reklámfilm, ha kisfilmként működik. Van eleje, közepe és vége. Meséljünk vele történetet. Az egyik kedvenc reklámom a Lacoste egy korábbi videója, az tényleg olyan, mint egy kisfilm

Képzeljenek el maguk előtt szép tiszta falakat, néhány otthoni jelenetet, Reviczky Gábor drámai hangját és spékeljék meg klasszikus zenével.Közben azok a bizonyos otthoni jelenetek kávé-, bor-, kéznyom-, és más falon hagyott foltokba torkollnak – erre épül a reklám ötlete. A frappáns kiindulóponthoz – szó szerint – tiszta üzenet társul: a szennyeződéseket egy laza mozdulattal letörölhetjük a falról, nyomot sem hagyva magunk után.– kezdte Mednyánszky René László, aki júliusban költözött Londonba.A rendező dolgozott már a Telekom, a UPC, és a McDonald's x Coca-Cola reklámjain, és mindig nyitott az újabb rendezői tenderekre. „Legnagyobb álmom, hogy egyszer a Nike-nak készítsek reklámfilmet".Mit szeret leginkább ebben a szakmában? Többek között azt, hogy nagyon változatos, a projektek gyorsan kipörögnek – 1-2 hónap alatt lemennek –, éppen ezért mindig új embereket ismerhet meg.„Eddig körülbelül 30 reklámfilmet rendeztem. Ha nagyon meg kellene neveznem néhány kedvencet, akkor a Nescafé, a Spar, a Budapest imagefilm, és a Poli-Farbe biztosan köztük lennének" – meséli Mednyánszky René László, miközben a Cannes-ban szerzett elismerés mérföldkő-jellegéről beszélgetünk.Mednyánszky René László a díjátadó óta ugyanúgy folytatja ötletekben és munkában gazdag mindennapjait, és közben arra fókuszál, hogy Londonban minél több nemzetközi munkába tudjon bekapcsolódni.„Már régóta szemezgettem Londonnal. Azért most döntöttem a költözés mellett, mert a barátnőm itt kezdett el egyetemre járni, és ő inspirált abban, hogy itt is felfedezzem a lehetőségeket. Nyüzsög az egész város. Az internet miatt szerencsére zökkenőmentesen zajlik, ha otthoni tenderekkel találnak meg. Sőt, a távolság sem olyan hatalmas, hogy ne tudnék bármikor hazamenni munka vagy más okok miatt" – hangsúlyozza a rendező, akinekA rendező szerint még az is fontos, hogy jól válasszanak karaktereket, és hogy összhangban legyen a díszlet, a ruha, és a kellék.– mondja végül Mednyánszky René László