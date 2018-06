Győri egyetemi docens, világbajnok és horgászvezető

Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna a horgász világbajnokságon, Radecében, egy szép márnával.

„Faragó bácsi, nagy baj van… – fordult a szülész halálosan komoly arccal az unokája világra jöttéért aggódó nagypapához, akiről mindenki tudta, hogy vérbeli, kiváló horgász, és alig várta, hogy a család legifjabb sarját megfertőzhesse a szenvedélyével – …lány lett." Gonosz tréfa volt, a kis Zsuzsi azonban nem okozott csalódást, hűségesen járt nagyapjával a hajnali csendben a folyóhoz attól kezdve, hogy ráeszmélt a világra.

Az összes nyarat a Dráva menti kiskertünkben töltöttük. Anyukám konyhakertészkedett, mi pedig nagypapámmal, nagybátyáimmal bevettük magunkat a Dráva vadregényes világába, vagy az őrtilosi kavicsbányára. A papa egy idő után a horgászversenyzésbe is beleterelt. A horgászat szenvedélybetegség, amit időnként legyűrhet magában az ember, amikor szül, vagy amikor egyetemre jár. Hozzáteszem, kilenchónapos terhesen apósomék hűtőtaván ültem horgászbottal a kezemben mindenórásként a Szerencs melletti Bekecsen. Győrbe húsz éve sodort az élet, és egy idő után itt sem tudtam megállni, hogy ne ragadjak horgászbotot"

– mondja Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna, három fiú édesanyja. Zsuzsa rövid időn belül tagja lett a megyei horgász versenycsapatnak, azután több világbajnokságot is megjárt. Csapatban világbajnok, világbajnoki bronzérmes, többször volt negyedik, és egyéniben is a világ legjobbjai közé került. Dél-Afrikában a kétszer három órás versenyidőszak alatt kifogott 42 kilogramm hallal az ötödik helyet szerezte meg.A huszonegyezer egyesületi tagot összefogó Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségének újonnan megválasztott ügyvezető elnökeként szeretné igazi horgászparadicsommá tenni a Szigetközt. A MOHOSZ elnökhelyettesétől személyes ígéretet kapott arra, hogy Tihany után a szövetség is a Szigetközre fókuszál.

Halasítás, halasítás és halasítás. A haltelepítést, ívóhelyek gondozását ki kell egészítenie a folyamatos halőrzésnek, ehhez még több halőrre lesz szükség. És persze továbbra is meg kell küzdenünk a kormoránokkal. Képtelenség annyi halat telepíteni a vizekbe, amennyit ezek a madarak kihalásznak, egyedenként naponta fél-egy kilót, és százas csapatokban járják a régió vizeit. A marketingre is nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk, mert kevesen tudják, hogy újra milyen gyönyörű hely lett a teljes Szigetköz, mint ahogy azt sem, hogy milyen gazdag halban azóta, hogy komoly vízügyi fejlesztések valósultak meg és mióta a jogszabályi háttér is a rekreációs horgászatnak kedvez. S a fejlesztések tovább folytatódnak"

A dél-afrikai világbajnokságon egyéni ötödik helyet szerzett. (Zsuzsa balról az első a képen.)

– mondja, amikor a jövőről és a terveiről kérdezzük.Szerencsés egybeesés, hogy éppen az egyetem Turizmus Tanszéke alakíthat a közeljövőben kutatócsoportot a Bejárható Magyarország Programon belül, és az újabb pilot projekt a Szigetközt célozza meg, akár a horgászturizmusnak is fontos szerepet szánva.

Hatalmas megtiszteltetés, hogy a megyei küldöttgyűlés megválasztott operatív vezetőnek. Az egyetemen így egy kicsit visszább szorul a jelenlétem, négyórás munkakörre váltok, de nem szeretném eldobni azt, amit itt felépítettem. Ebben tanszékvezetőm, Dr. Happ Éva is támogat"

– mondja Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna, aki vendéglátás-marketinget, kutatásmódszertant, vendéglátós számításokat, szállodaműködési szimulációt tanít, de a pénzügy és a nemzetközi gazdaságtan világában is otthon van. Oktatói énje a horgászszövetségben is rendszeresen előkerül. A gyerekeknek szervezett táborokban a szövetség ásványrárói horgásztanyáján kürtös kalácsot süt, és amíg kel a tészta, továbbadja a gyerekeknek tapasztalatait, titkait, hogyan kell fogósra összeállítani a szereléket. Ugyanúgy, ahogy nagypapája mesélt neki, tanítgatta a Dráva és a Mura összefolyásánál, harmatos hajnalokon.