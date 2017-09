Győri doktornő az Aranyanyu-díj döntősei között - elindult a közönségszavazás

A Richter Aranyanyu Díj az egyik legrangosabb hazai elismerés, amely az orvosnőket, pedagógusokat, egészségügyi szakdolgozókat és a szociális területen dolgozó nőket díjazza immár hetedik éve. Azokat a nőket, akik sokszor a háttérben maradva, kevés anyagi és erkölcsi elismerés mellett végeznek az egész társadalom számára felbecsülhetetlen értékű munkát.Az alapítók – a Richter Gedeon Nyrt. és Rácz Zsuzsa író – valamint a zsűri tagjai a nagyközönségtől beérkezett jelölések alapján választották ki a döntősöket. A nagyközönség is hozzásegíthet egy-egy kiváló nőt ahhoz, hogy átvegye a nők elismerésének jelképévé vált díjat.Richter Aranyanyu Díjra idén is több száz jelölés érkezett, melyekből kategóriánként négy, tehát összesen 16 döntőst választott ki a zsűri: Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője, Rácz Zsuzsa író, Kriston Andrea, a Kriston Intim Torna módszer kidolgozója, Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó, valamint Dobó Kata színésznő.

A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fül-orr-gégészeti ambulanciáján dolgozó dr. Németh Katalin is bekerült a döntősök közé.Katalin a gyógyításban fontosnak tartja, hogy a testi tünetek mögött az egész embert meglássa, szociális- és családi hátterét ismerje, lelki állapotát is figyelembe vegye. Katalin szerint fontos, hogy beszélgessen a páciensekkel, mert sokszor egy elejtett mondat is sokat segít megérteni és diagnosztizálni a betegséget. Lelkiismeretessége belülről fakad, így addig megy egy-egy rejtélyes eset után, amíg megnyugvó választ nem kap. Ikrei születése óta nem operál, „csak" a járóbeteg szakrendelésen tevékenykedik a megyei kórházban, Katalin azonban nem tart attól, hogy ettől megtörik szakmai karrierje: nagy álma, hogy ha gyermekei nagyobbak lesznek, allergológus szakvizsgát is tegyen. Boldog és kiteljesedett életet élhet, hiszen szenvedélyére, a gyógyításra, és két gyönyörű gyermekére is marad ideje.Mint minden évben, idén is kiosztanak kategóriánként egy-egy közönségdíjat a zsűri díjai mellett.2017-ben a szavazás szeptember 25-én indul és november 5-e éjfélig tart. A szavazás e-mailcím alapú, egy e-mailcímről kategóriánként egy szavazatot lehet leadni az orvosnőkre, pedagógusokra, egészségügyi szakdolgozókra és a szociális területen dolgozó nőkre.A nagyközönség november 16-án, a díjátadó gálán tudja meg, ki lesz 2017-ben a zsűri és a közönség 4-4 díjazottja, ők a Richter Aranyanyu Díj mellé 200 000 forintos pénzjutalomban is részesülnek. Idén is különdíjat ad át a Ridikül Magazin, így újra 9 Aranyanyu örülhet majd a kitüntető elismerésnek.​​​