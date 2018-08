Győri bringások az Alpokon át az Adriára tekertek - fotók

Költségek



Szállást mind Ausztriában, mind Olaszországban nagyjából egységes áron kínálnak, két fő részére egy éjszaka reggelivel 80-90 euró között mozog. A pizzák 9-10 eurótól indulnak, a bécsi szelet 12-15 euró Ausztriában. Érdemes helyieknek szóló éttermeket keresni – nekünk Villachban sikerült –, kérdés, hogy az egész napos tekerés után mennyi ereje marad erre a bringásoknak.

A 415 km-es táv azok számára, akik szívesen kirándulnak itthon bringával, megoldható feladat. Jelen sorok írója tavasszal három körülbelül 100 km-es, egynapos túrával melegített az Alpok-Adriára. Igaz, a Bakonyban nehéz "modellezni" az Alpokat, a szintkülönbségek óriásiak. Az egyhetes, magashegyi kirándulásokon arra kell összpontosítani, hogy okosan osszuk be az erőnket. Felelőtlenül megindulni a hegyekben öngól. Azért, mert valaki erősnek érzi magát a nyeregben kedden, nem biztos, hogy csütörtökön szintén tele lesz energiával.A csapatkapitányunk ötnaposra építette a "mi" Alpok-Adriánkat. A világhálón több verzió olvasható, akad olyan leírás, ahol kilenc napra bontják a kirándulást, a hivatalosnyolc szakaszt ajánl. Utóbbi két variáció abszolút családbarát, a napi 35-60 km közötti etapokon jó formában lévő, edzett tizenévesek is élvezettel tekernek.Az ötcsillagos élményeket ígérő túra felkapottsága nem csupán az Alpok lebilincselő látványában rejlik, hanem a táj sokszínűségében. A kerékpárútnak két jól elkülöníthető része van: Salzburgból Werfenen át Bad Gasteinig a nyáron is hófödte alpesi csúcsok dominálnak. Idáig kell Tour de France-os szófordulattal "hegyi menőnek" lenni, aztán fokozatosan mind több lejtő segíti a bringásokat.A magyar háziasszonyok egykori bőrtáska beszerzőhelyén, Tarvisióban köszönti a napfényes Itália a kerékpárosokat. Ahogy délre haladunk, annál többet kapunk az olasz életérzésből. A kiváló élelmiszerekből, italokból, kávéból, fagyiból, virág borította épületekből és mosolygó, gesztikulálva magyarázó és dudáló taljánokból. Ezért megéri átkerekezni az Alpokon, nem?Mozart városában sokat nem időztünk, mivel első nap kora délután kezdtünk tekerni. Salzburgból 55 km és emelkedők vártak ránk Werfenig. A kerékpárutat úgy tervezték, hogy nincsenek benne több kilométeres hágómászások, az út gyakran völgyekben vezet. Persze, akadnak emelkedők, első nap rögtön kaptunk ízelítőt az Alpokból Hohenwerfen váráig. Utóbbi Werfen városa fölé magasodó, 155 m-es sziklára épült, festői erődítmény.Salzburg és Werfen között kicsivel túl félúton van a gollingi vízesés. A 76 méter magas vízesés közkedvelt kirándulóhely, fél órás könnyed erdei sétával hódítható látványosság. Érdemes útba ejteni.A túra "legcombosabb része", a "királyetap" a hegyekben, amit alagutak színesítenek. A hegyi levegőjéről is híres Bad Gastein a Hohe Tauern Nemzeti Park szívében fekszik, 1000 m-rel a tengerszint felett. Idáig három komoly emelkedőt kell legyűrni. Jelen sorok írója Sankt Veitnél elvétette a helyes irányt. Figyelni kell a kerékpárutat jelző táblákra és az aszfaltra festett piktogrammokra. Az Alpok-Adria táblázásán van mit javítani. Igazságtalanok lennénk, ha a vizes lepedőt csak az olaszokra húznánk, a precizitásukról ismert osztrákoknak is akad mit finomítani e téren. A "boldog békeidőkből", Sissi korából származó Bad Gastein-i épületek harmonikusan illeszkednek az alpesi környezetbe. A fürdővárost a vízesések teszik felejthetetlenné.Bad Gasteinből vonat segítségével utaztunk Karintiába. A Bad Gastein-i állomás jegypénztárában dolgozó "urat" nem hatotta meg, hogy már két alpesi szakasz volt a lábunkban és még 300 km várt ránk. Jegyet nem adott ki, tiketteket újabb "hegymászás" után a következő állomáson vettünk. Az alig negyedórás vonatozás után - itt autóval sem lehet átkelni a hágón, a kocsikat a szerelvényen szállítják át - a kirándulás "adrenalinfröccse" következett. Közel 15 km-en át meredek lejtmenet, volt olyan társunk, akinek a sebességmérője 70 km/óra feletti sebességet mutatott. Ennek tükrében a sisak viselése alap. Harmadik nap többször keresztezte utunkat a Dráva, a nyári melegben szuper volt áztatni a lábunkat a folyóban.A túra legszebb szakasza, melyhez nagyban hozzájárul a monarchiabeli Királyi Magyar Vasút. Tarvisio és Pontebba után ugyanis a régi vasúti útvonal helyére építették a Cicloviát. Maga az ötlet ötcsillagos, hogy a forgalomból kivont, régi vasúti nyomvonalat újra "hadrendbe állították", a bringások örömére. Leírhatatlanul szép a hegyek és a völgyben zúgó folyók látványa! Pontebbától 15 km az út Chiusefortéig, itt egymást érik az alagutak, viaduktok, egykori bakterházak, vasútállomások. Chiuseforte is ilyen, a vasútállomásba pihenőhelyet, hangulatos kávézót rendeztek. Az etappal nem végeztek, 25 km-nyi kerékpárút hiányzik Gemona del Friuliig. Van rá esély, hogy egy darabig ez is a Királyi Magyar Vasút nyomvonalán halad majd.Vegyes érzések az utolsó napon. Egyfelől öröm, hogy közel a cél, másrészt ez a történet Gradóban véget ér. Zuhogó esőben indultunk, csodás olasz kávé kísérte az utunkat Udinéig. Előtte szépen rajzolódtak a hegyek, amelyeket legyűrtünk. Az észak-olasz nagyváros központjában nézelődtünk, aztán célba vettük Palmanovát. A település erődvárosnak épült, szabályos 9-szögletű alaprajzát máig épségben őrzi. Tavaly óta a világörökség része. Innen meg sem álltunk az Adriai-tengerig, a Trieszti-öböl keleti csücskében fekvő Gradóig. A kisalföldi társaságból elsőként egy három fős női csapat ért a tengerparti kisvárosba. Le a kalappal a győri Iron Ladyk előtt.