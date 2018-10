Győri belső elkerülő: két ütemben két tiltakozás a tervezett nyomvonal ellen

Kormánydöntés van arról, hogy 2022-re megépülhet a győri belső elkerülő: az út első szakasza az Ipar utca meghosszabbításaként a Mártírok útja (1-es főút) csomópontjából indul és az Új Bácsai úton kiépült körforgalmú csomópontig tart.

Az út második része az Új Bácsai úti körforgalmú csomóponttól a 14. számú főútig épül ki. A pályázat kiírása előtt többek közt a környezetvédelmi engedélyt kell beszereznie a beruházónak – ennek kapcsán tartottak „kissé feszült hangulatú" közmeghallgatást szeptember közepén.



Másfelé vinnék - Az első ütemben és a másodikban érintett lakók más nyomvonalra terelnék a belső keleti elkerülőt. A tiltakozókat két csoportra lehet bontani: az egyik részük az első ütem, a másik érintett lakóközösség a második ütem nyomvonala ellen tiltakozik.



A Vízivárosban élők amiatt aggódnak, hogy bár öt nyomvonal is volt az Ipar utcától az Új Bácsai körforgalomig, a családi házakhoz legközelebb eső „E" verziót támogatta a tervtanács, erre készült a vizsgálat, bár a város rendezési tervében több mint 30 éve egy olyan nyomvonal szerepel, amelyik a lakóparktól jóval távolabb, az erdősáv által eltakart helyen vezeti az új utat. A lakók ennek ismeretében építették itt házaikat az utóbbi 15 évben. Az itt élők közül sokan az ingatlanuk értékvesztéséről beszéltek, aggódnak a kamionközlekedés, a zaj- és a levegőszennyezés miatt, s nem szeretnének egy 4 emeletes ház magasságú építmény (híd és felvezető töltés) tövében élni. Azóta több egyeztetésen vannak túl, szerdán a polgármesterrel is találkoztak.



Öt verzióra hatodik - A lakók tiltakoznak a kiválasztott E változat ellen,a nyomvonalat a c és a D közé vinnék. „Megvizsgáljuk, hogy az »E« verzió mellett egy másik nyomvonal kialakításával orvosolható-e az itt élők panasza. Azt kértem, ezt az új nyomvonalat is fogadtassák el a beruházóval, s ha környezetvédelmi engedélyt is kap, akkor a lakóövezettől távolabbi aszfaltcsík megépítését támogatom" – mondta Borkai Zsolt.

Az érintett lakók egyik szószólója Szaló József volt, aki kiemelte, hogy pozitív hangvételű, kompromisszumkész légkörben egyeztettek a városvezetővel és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselővel. „Abban maradtunk, hogy az első ütem kapcsán a szakértőnkkel is közösen keressünk egy hatodik nyomvonalat, ami a lakóknak is megfelelő. Úgy gondolom, ez valahol a C és a D változat között futna. Ezt az optimális nyomvonalat kell a beruházóval, a magyar állammal jóváhagyatnunk, majd környezetvédelmi engedélyt szerezni rá." Szaló József hozzátette: ha ez nem sikerül, s marad az „E" nyomvonal, akkor a városvezetés támogatja az út és a lakóházak közé egy védőerdő telepítését. „Hangsúlyozom, mi nem megakadályozni szeretnénk a belső keleti elkerülő megépítését, mert szükség van rá: azt kérnénk, hogy a nyomvonal a lakóházaktól távolabb essen, ahol más lakókat sem zavarna. Túlzás nélkül mondhatom, hogy a Vízivárosban lakók életminőségének sorsa a következő évtizedekre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság döntésén fog múlni: engedélyezi-e a fák kivágását 100 család érdekében. Természetesen készek vagyunk a kivágott fákat máshol pótolni vagy a számunkra kedvezőbb új nyomvonal miatti egyéb környezeti terheket kompenzálni."



A második ütemben (az Új Bácsai úti körforgalomtól a 14-es útig tartó révfalui körútban) érintett lakók is szervezkednek. Információink szerint nemrégiben megbeszélést tartottak az ügyben, sőt, azóta aláírásgyűjtésbe is kezdtek a környéken. Bárány István, a városrész önkormányzati képviselője itt kevés esélyt lát a változtatásra, mivel e nyomvonalat már évtizedekkel ezelőtt kijelölték, melyet ráadásul 2006-ban a rendezési terv megerősített.