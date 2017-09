Győrből Vietnámba bringával - Linh és Péter 11 ezer km-t tekert egy év alatt - fotók

warmshowers.org oldalon keresztül ajánlhatjuk fel a segítségünket a Péterékhez hasonló utazóknak. oldalon keresztül ajánlhatjuk fel a segítségünket a Péterékhez hasonló utazóknak.

Bringás ötletek a következő évekre



Linh és Péter elmondta, hogy "rövidebb" kerékpáros kirándulások szerepelnek a bakancslistájukon. Körbetekernék Tajvant, illetve Péter egyedül eljutna Kínából Tibet fővárosába, Lhászába.

itt, itt, itt és itt olvashatják el Linhről és Péterről, a fiatalok motivációjáról. A kisalfold.hu korábbi négy írásátésolvashatják el Linhről és Péterről, a fiatalok motivációjáról.

Mit éreztek a cél előtt? - vetettük fel. "Miután megtaláltuk a kínai határátkelőt Vietnam felé, a határ két oldalán kétszer kellett levennünk az összes táskát a kerékpárokról, hogy átvilágítsák azokat. Itt szerencsére nem próbálták a kerékpárokat a szkennerbe gyömöszölni, mint három hónappal korábban Indiában. A határ vietnami oldalán Linh családja várt minket, óriási volt az öröm" - kezdte Péter.Az utolsó 116 km-t felhőszakadás nehezítette, de az esőfüggöny mögött a csodás táj mosolyt csalt a fiatalok arcára, a levegő illatozott a virágoktól és a füstölőktől. "Izgultunk az utolsó órákban. Tudtuk, hogy hirtelen a feje tetejére áll a kerékpáros nomád rutinunk. Otthon ünnepséggel várt a vietnámi családunk. Célba éréskor izgatottak és boldogok voltunk, sokan jöttek találkozni velünk, mi pedig éreztük: jó évet hagyunk magunk mögött. Kissé szürreális volt, hogy kerékpárral érkeztünk Vietnámba" - vette át a szót Linh.A házaspár számára nem kérdés, hogy ismét nekivágnának-e a fél világnak. "Ha dönthetnénk, a válasz újra igen lenne, de most a világ másik fele következne" - hallottuk Pétertől. Az utolsó három hónapban 4000 km-et tettek a lábukba. Ebben a periódusban volt, amikor három héten át megállás nélkül esett az eső. Hat napig küzdöttek egyetlen szakasszal, majd úgy elfáradtak, hogy 24 órán pihentek panzióban. Minden kínra azonban gyógyírként szolgáltak az élmények."Megtapasztaltuk, hogy a kedvességnek, vendégszeretetnek nincs határa. Sokkal több bizalmat kaptunk vadidegenektől, mint amennyit az út előtt mi adtunk volna más utazóknak. Ebből sokat tanultunk. Bátorítunk mindenkit, hogy bízzanak a kerékpárosokban és segítsék őket, adjanak nekik szállást, biztosan meghálálják. A hozzánk hasonló nomádoknak nincsenek nagy igényeik, csak szeretnének fürdeni, kis helyet kérnek a padlón, ahová leteríthetik a matracukat. Cserébe a történeteikkel elhozzák a világot az otthonunkba" - mondta Linh."Kevés pénzből - 5000 Ft volt kettőnk büdzséje egy napra - sokkal több élményben volt részünk, mintha kényelmesebben utaztunk volna. Rengeteg emberrel ismerkedtünk meg, érdekes kalandokba keveredtünk. Megtanultuk élvezni, hogy az utunk nehezen tervezhető és mindig máshogy alakul, mint ahogy elképzeltük, mert nem várt nehézségekkel találkoztunk. A hosszú távú és kis pénzű utazók nyugodtsága már ránk is jellemző" - folytatta Péter.Linh és győri férje most a jövőt tervezi. Fél évet szeretnének Vietnámban tölteni, majd jövő tavasszal hazalátogatnak Magyarországra. Egyelőre nem tudják, hogy hosszútávon melyik országban folytatják közös életüket. Jelenleg a lehetőségeiket mérik fel, majd rövid időn belül bevételi forrást kell keresniük. A nagy tekerés után várják őket a hétköznapok kihívásai.