Győrből ébresztik az országot Sebestyén Balázsék - videó

A Rádió 1 Reggeli Showjának műsorvezetői még fél órát töltenek a Megyeháza téren. Siessen, ha nem akar lemaradni!

Sebestyén Balázsék nekivágnak az országnak. A Reggeli Show műsorvezetői hamarosan útra kelnek, hogy végre újra személyesen találkozzanak a pécsi, nyíregyházi, miskolci, győri, szekszárdi és a fővárosi hallgatókkal is.Több, mint ezer kilométer, öt város az ország különböző pontjain: így néz ki Sebestyén Balázsék országjáró Rádió 1-es roadshowja 2017 tavaszán. A Reggeli Show népszerű műsorvezetői évek óta látogatnak el az ország különböző városaiba, hogy élőben, a rajongók és hallgatók körében vezessenek műsort 1-1 helyszínen. Jövő hétfőn Nyíregyháza, kedden Miskolc, szerdán Győr, csütörtökön Szekszárd, pénteken pedig Budapest ad otthont a Rádió 1 Reggeli Showjának.

A helyszínek:



Május 22. Nyíregyháza, Kossuth tér



Május 23. Miskolc, Szent István tér



Május 24. Győr, Megyeháza tér



Május 25. Szekszárd, Garay tér



Május 26. Budapest, Erzsébet tér

- Nagyon várjuk már, hogy ezekről a helyszínekről jelentkezhessünk! Szeretjük a kitelepüléseket, ahol végre nem csak smsben, üzenetben, hanem személyesen is találkozhatunk a hallgatókkal. A műsor ilyenkor mindig interaktív, bevonjuk őket is, beszélgetünk velük. Mindenhová hatalmas örömmel megyünk, sok jó élményt szereztünk már az évek alatt . Győrben is régen jártunk, boldogok vagyunk, hogy újra mehetünk – mondta Sebestyén Balázs. –Idén is várunk mindenkit, akinek van kedve kijönni személyesen is, nagyon sok nyereményünk lesz, és biztos, hogy remek lesz a hangulat minden reggel!