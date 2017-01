Győrben új 4DX mozi nyit január 26-án a plázában

A Cinema City nem vonul ki Magyarországról, továbbra is maximális szolgáltatást nyújt a nézőknek - hangoztatta kedden Buda Andrea marketing és PR-igazgató. Az MTI azt követően kereste a céget, hogy az Index megírt a: a MOM Park pláza elveszi az üzemeltetési jogot a Cinema Citytől, és átadja egy másik cégnek, amely még csak most jön be Magyarországra.Buda Andrea az MTI-nek kiemelte: a MOM Park Bevásárlóközpontban, illetve a Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központban a mozik üzemeltetése a két cég közötti határozott idejű szerződés alapján történik, illetve történt, mivel a Mammutban tavaly októberben lejárt szerződést nem hosszabbították meg. A MOM-mal hónapok óta folynak a tárgyalások, és Buda Andrea hangsúlyozta, hogy azok még nem zárultak le.Kiemelte: a Magyarországon idén 20.éve működő Cinema City a WestEnd és Campona teljes felújítása után további beruházásokat hajt végre,A kelet-közép-európai régióban a Cinema City mozikat üzemeltető I.T. Magyar Cinema Kft. Magyarországon 19 mozit üzemeltet, amiben még benne van a MOM üzletközpontban működő is.Az Index felidézte, hogy a Mammut a Cinema City tavalyi bezárásakor azt állította, hogy december közepén új üzemeltetővel újra nyitnak, ám ez eddig nem történt meg.Az MTI megkereste a MOM és a Mammut üzemeltetőit is, későbbre ígértek választ.