Győrben ősztől épül a turbókörforgalom a Praktikernél

A körforgalom és a Szauter utca bővítése egy projekt, még nem tudni, melyik lesz az első. Fotó: Mészáros Mátyás

Másfél éve, 2015 decemberében adták át a kétsávossá bővített Szauter utcai körforgalmat, Kara Ákos országgyűlési képviselő akkor jelentette ki, hogy a Praktiker-körforgalom lesz a következő, amelynek kibővítését keresztülviszi. Az indítványt nemrég elfogadta a kormány, s együttesen 1,5 milliárd forintos forrást kapott a három újabb győri infrastrukturális fejlesztés. Ebből 900 milliót fordítanak a Bécsi kapu tér felújításának folytatására, már zajlik az Ifjúság körút renoválásának második üteme, és hamarosan megkezdődik a Szauter utca 2x2 sávossá bővítése a Szent Imre út és a Nagy Imre út közötti szakaszon, valamint a Praktiker-körforgalom turbókörforgalommá alakítása. Kara Ákos elmondta: ezek a fejlesztések a különböző városrészek kiegyensúlyozott fejlődését szolgálják.

A projekt a győri önkormányzat beruházásában készül, a körforgalom átépítése és a Szauter utcai bővítés csaknem bruttó 400 millió forintból valósul meg. Tudjuk jól: hatalmas forgalmú csomópontról van szó, amely városrészeket köt össze. Az útépítés mellett megújul a közvilágítási hálózat és sor kerül a közművek és a hírközlő kábelek rekonstrukciójára.A támogatási szerződést a napokban kapta meg a kormánytól a város, így ősszel indul a kivitelezés. A munkaterületet szeptember első hetében adják át, s még nyitott kérdés, hogy a körforgalommal vagy ugyanitt az útépítéssel kezdődik-e az ütemezés. A munkálatok összességében 2018 végére fejeződhetnek be, ebből egy-egy projekt is több hónapot vesz igénybe.Fűke Péter, a településfejlesztési főosztály vezetője kiemelte, hogy a fejlesztés és kapacitásbővítés hatására csökkenni fognak a csúcsidőben kialakuló torlódások és forgalmi dugók, gyorsabbá és biztonságosabbá válik a közlekedés.A későbbiekben visszatérünk a gyakorlati részletekre is, hiszen a munkálatok nehézségeket okoznak majd a közlekedőknek.