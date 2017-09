Győrben nyílt meg a színházi évad, átadták a Kaszás Attila-díjat - fotók

Hatodik alkalommal rendeztek országos színházi évadnyitó gálát pénteken, amelynek először adott otthont Győr. Az eseményen Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár „tisztelettel és várakozással telve" nyitotta meg az évadot, előtte pedig a kormányzat erőfeszítéseit ecsetelte, amelyet – jegyezte meg – az az alapvetés motivál, hogy a kultúrára fordított pénz megtérül, és hogy a színház ügye közügy.A politikus mindezt számokkal is igyekezett alátámasztani. Kijelentette: az Eurostat legfrisebb adatai szerint a 28 európai uniós tagállam közül 2015-ben hazánk költötte a bruttó hazai termék (GDP) arányában a legtöbbet kulturális és szabadidős tevékenységre. A színházak támogatására idén 42 millió forinttal jut több a tavalyinál, jövőre pedig 110 millióval fog. Megemlítette a színháziközalkalmazottak béremelését, illetve 2014-ben elindított kulturális alapellátási programot is, amelynek célja, hogy mindenki a lakóhelyéhez közel tudjon minőségi kultúrát fogyasztani, a kulturális közösségek munkájában aktívan részt venni.Borkai Zsolt győri polgármester beszédében azt hangoztatta: a város méltó egy ilyen esemény megrendezésére, mert itt szeretnek színházba járni az emberek, és szeretik, ha a színészek értéket közvetítenek számukra. „Nem véletlen, hogy Győr pályázott a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre" – fűzte hozzá.Forgács Péter színidirektor rövid köszöntője után nagyrészt a Győri Nemzeti és a Győri Balett legsikeresebb darabjaiból láthatott részleteket a közönség. Így felcsendültek dalok többek között Bizet Carmenjéből, a Jézus Krisztus Szupersztár és a Doktor Zsivágó című musicalekből. Talán a legnagyobb tapsot Bede Fazekas Csaba kapta, aki Verdi Travitájából adott elő áriát.Hagyomány, hogy az országos évadnyitó gálán adják át a Kaszás Attila-díjat, amelyet a 2007-ben elhunyt színművész emlékére szavaz meg évről évre a szakma és a közönség. Ezúttal is így történt. Az alapítók célja az volt az elismeréssel, hogy a kitűnő művészi teljesítmény mellett a társulatban végzettközösségépítő munkát is jutalmazzák. Idén 38 társulat jelölte egy-egy tagját,közülük Gazsó György (Radnóti Színház, Budapest), Szikszai Rémusz (Szkéné Színház, Budapest) és Krisztik Csaba (Vörösmarty Színház, Székesfehérvár) jutott a döntőbe. A díjazott az utóbbi lett, aki Pokorni Zoltántól, Budapest-Hegyvidék polgármesterétől és Szűcs Gábortól,a Mozaik Művészegyesület elnökétől vehette át az elismerést.