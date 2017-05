Győrben is színesednek a járdák - Akcióban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt - fotók

Kedd délután a Bisinger parkban találkozott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt győri tagozatának néhány aktivistája, akik városunkba is elhozták a a párt egyik legismertebb akcióját.Nehéz volt megszervezni, mert az időjárás nagyon kiszámíthatatlan volt az elmúlt napokban, de erre az alkaromra akkor is eljöttünk volna, ha zuhog az eső - mondta el a győri megmozdulás szervezője.A festéssel kapcsolatban annyit emelt ki a csoport vezetője, hogy maga a város adta meg az indokot, miért van szükség a festésre: az innováció városa nem létezhet az országszerte híressé vált négy szín tétel megjelenítése nélkül, egyben a Bisinger park színesítésével az EYOF megrendezéséhez is szeretne hozzájárulni a párt.Hozzátette, most, hogy már beköszöntött a jó idő, szeretnének még aktívabban megjelenni a városban. Nem távolodnának el a festéstől. Terveik között szerepel járdaidézetek festése és padok felújítása is.

Győrben nincs könnyű dolgunk a padfelújítási projekttel, mert nehéz olyan állapotú padokat találni, amihez a mi segítségünkre lenne szükség. Ezért arra kérjük a győri városatyákat, hogy kevésbé törődjenek a várossal, mert így munka nélkül maradunk

- mondta a győri aktivista, aki hozzátette, annyira nem akarja a városvezetést dicsérni. Kaposvári kollégáik azért magasra tetté a lécet.