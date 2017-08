Győrben is meg lehet nézni a Szent korona legcsillogóbb utánzatát

Magyarországon magánszemélyek birtokában tíznél is több korona utánzat létezik. Ám pontos, és ünnepségeken is bemutatható, a Magyar Koronaőrök Egyesülete által elfogadott, általuk őrzött csak pár darab. Ezek közül az úgynevezett Kálmán féle a legcsillogóbb, a legtöbbet bemutatott. Győrben is meg lehet nézni.



988-ban Amerikában az ott élő magyarok segítségével készült el a máig legtöbbet bemutatott, és ünnepségeken használt Szent Korona Másolat. A másolatot Kálmán László szállította Magyarországra, majd halála előtt felajánlotta a Magyar Koronaőrök Egyesületének. Az egyesület az Európai Borlovagrend előlépési ünnepségéhez kapcsolódó felvonulásra és szertartásra elhozza a korona másolatot Győrbe.



A menet 16.30-kor a Rába Hoteltől indul, a Baross úton és a Széchenyi téren át a bencések templomáig, majd, körülbelül 18 órakor az avatási szertartás után vissza. Az ünnepélyes avatás alatt a templom oltára előtt helyezik el a magyar történelem felbecsülhetetlen értékkel bíró ereklyéjének pontos utánzatát.