Győrben hangzott el: `valójában nem dübörög a gazdaság´

"Számunkra, vállalkozók számára nagyon fontos, hogy eligazodjunk az aktuális gazdasági és társadalmi kérdésekben" – mondta köszöntőjében Sragner László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) megyei elnöke a K&H Bankkal közös, szerda délutáni rendezvényen. Az elismert közgazdásztól, dr. Mellár Tamástól, a Pécsi Tudományegyetem tanárától várták az útmutatást.



"Sereghajtók voltunk"



Bár az elmúlt időszak híreiből úgy tűnik, hogy a magyar gazdaság erős lábakon áll, s jól működik, kiderült, ez csak a látszat. "Lényegi növekedési fordulat nem zajlott le. A második Orbán-kormány sikeresen stabilizálta az államadósságot, az nem nőtt tovább, de most is két százalék forrást kell bevonni egy százalék növekedéshez. Nem tudunk többet termelni, mint fogyasztani" – kezdte Mellár Tamás. Elmondta: lassuló gazdasági növekedés jellemezte a tavalyi évet, kevesebb, mint 2 százalékos volt a növekedés, ha figyelembe vesszük az utolsó negyedév mindössze 1,5 százalékos eredményét.



"Az utolsó negyedévben az Európai Uniós országok között sereghajtók voltunk" – jelentette ki. "A magyar gazdaság sebezhető, ha nincs EU-s támogatás és külföldi tőke-aktivitás, akkor csak 0-1 százalék körüli a növekedés. Gyenge tehát a versenyképességünk, a 69. helyen állunk, Vietnam is előttünk van. A termelékenységünk fele az EU-s átlagnak. A beruházások csökkentek, nincs bevonható munkaerő, aki hadra fogható, az már külföldön van. Nincs innováció sem" – sorolta a magyar gazdaság problémáit.



"Sokat lehet ellopni az építőiparból"



Rossz az irány, amerre tartunk, ezt mezőgazdasági példával szemléltette: "A mezőgazdasági export hatvan százalékát nyerstermék tette ki tavaly, negyven százalék volt csak feldolgozott termék, s abból is mindössze tíz százalék bírt magas hozzáadott értékkel. Feldolgozott termékekre lenne szükség, ha nincs hozzáadott érték, akkor a béreket sem lehet emelni". Azt is hibának tartja, hogy a gazdaságélénkítést az építőiparra alapozzák: "Abból sokat lehet ellopni, ha a nyugati technológia behozatalára költenének, abból nem lehet. Pedig technikai megújulásra lenne szükség, amely hatékonyabbá teszi a gazdaságot hosszú távon. Az épített létesítményekből, stadionokból csak fenntartási költségek jelentkeznek".



Ezek miatt veszélyesnek tartja a 4 százalékos gazdasági növekedés elérését, amely az idei cél, a szakember – ahogy mondta – nem bízik ennek elérésében, hanem tart tőle. "Meg tudják csinálni élénkítéssel, az nem kérdés. Az EU-s támogatások gyorsított lehívása, a központi béremelések átmenetileg felpörgetik a gazdaságot, de hosszú távon nem működik" – mutatott rá. "Magyarország elmaradott ország, minden szindrómája ezt mutatja!" – jegyezte meg.



Elvékonyodott a középosztály



Mellár Tamás megoldásnak az állami intézmények demokratikus működésének visszaállítását tartaná, ahogy mondta, ha egy jó tündértől kívánhatna egyet, azt kívánná: "Legyen egy jól működő demokráciánk, akkor a többi már megy magától!". Ezen kívül szerinte adóreformra, a progresszív jövedelemadó visszaállítására, bizonyos értékhatár felett (150-200 millió forint/család) vagyonadó bevezetésére lenne szükség, valamint társadalmi konszenzusos alapuló oktatási reformra az általános iskolától egy egyetemig és a piacra lépés állami elősegítésére. Az sem jó hír a vállalkozók számára, hogy 2010-től folyamatosan elvékonyodott a középosztály, nőtt a szegények részaránya. "Bár a háztartások átlagos jövedelme nőtt, az alsó hat jövedelemtized nem éri el az átlagot. Komoly probléma, hogy a középjövedelműek sem tudnak középosztálybeli módjára élni. Hiába tudnak innovatív, jó termékeket előállítani, ha nincs középosztály, nincs vásárlóerő".



"Eddig csak pesszimista voltam, most már depressziós!" – reagált az előadásra Sragner László, s ezzel bizonyára nem volt egyedül a hallgatóságban.