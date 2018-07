Győrben forgatott Molnár Angelika, a szlovákiai nóta-és operetténekes - videóval

Molnár Angelika a szlovákiai magyar lakta településen, Gútán él.Szombaton Győrött forgatta első komolyzenei videóját, amit a kisalfold.hu olvasói tekinthetnek meg elsőként.Puccini, Lauretta Áriáját adja elő.Molnár Angelika zenei pályafutása 15 évesen vette kezdetét, amikor Gútán elsőként népdalokkal kezdett el foglalkozni.Az előzményekhez tartozik, hogy a templomi éneklése során figyeltek fel Angelika énekhangjára. Ezt követően 1995.-ben zeneiskolai tanulmányait kezdte el a Gútai Zeneiskolában, ahol Paszmár János zenepedagógus – igazgatónál indult el az első lépcsőfokon. Szorgalmának és tehetségének köszönhetően , sokak támogatását nyerte el. Ha nem is anyagi , de erkölcsi támogatások voltak mindezek, melyek Angelika további előrehaladását könnyítették meg. A sok támogató szó, a szakmai segítség mind arra ösztönözte őt, hogy a legmagasabb szinten végezze azt, amire feltette az életét, vagyis az éneklést.1996-tól 1999.-ig , László Zsuzsannánál tanult komáromban aki felkészítette a konzervatóriumi tanulmányaira.Sevcsiková Helena volt hat éven át, 1999től – 2005.-ig a konzervatóriumi énektanára , ahol operaénekes szakon végzett.A konzervatórium elvégzése után a mai napig is Orth Miklós az ének tanára. Az utóbbi pedagógus ajánlotta Angelika számára, hogy az opera éneklés mellett ,más műfajban is kipróbálja önmagát.Az utóbbi a magyar – nóta éneklésben nyilvánult meg , ahol eredményeit aranykoszorús minősítéssel ismerték el 2013.-ban.A minősítést az Országos Őszirózsa Magyar – Nóta Verseny részvétele alkalmával Tarnai – Kiss László adta át számára. Meg kell említeni , hogy nem csupán aranykoszorús győztes lett Molnár Angelika ezen a megmérettetésen , hanem abszolút győztesként került ki a többiek közül.A mai időkben leginkább az operett énekléssel foglalkozik, ami amúgy is a legközelebb áll hozzá.Különösen a primadonna szerepek azok, amik testhezállóak. Repertorárjai közé tartozik még a zongora és orgona kíséret melletti opera éneklése is.