Győrben adott koncertet Edvin Marton - fotók

Felejthetetlen, izgalmas koncertshow keretein belül hallhatta a közönség Edvin Marton új albumának, a Rock Symphony-nak legnagyobb slágereit szombaton az Audi Aréna Győrben.A magyar származású világhírű hegedűművész ötvözte a klasszikus és a rock hangzást, amelynek köszönhetően egyedi hangzásvilágot, különleges zenei atmoszférát teremtett a koncertjén.Edvin Marton rock zenekarával előadta majd mások mellett a Bohém Rapszódiát a Queen-től, a Nothing Else Matters-t a Metallicától, a Clocks című dalt a Coldplay-től, valamint Vivaldi egy művét is színpadra idézte.