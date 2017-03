Győrben a Momentum: kis trollkodás után a helyiek elmondhatták a gondjaikat - fotók

Körülbelül százötvenen - a fiataloktól a nyugdíjasokig - gyűltek össze a Momentum Mozgalom győri bemutatkozásán a Dongó Romklubban csütörtökön.



A bejárat előtt az idősebb korosztály tagjai közül négyen "No!MoMo", "Mi meg titeket ˝rühellünk˝!" feliratú plakátokkal tiltakoztak az olimpiaellenes népszavazásra 266 ezer aláírást összegyűjtő egyesület ellen - ugyanakkor ahogy láttuk, az eseményre már nem jöttek be.



Soproni Tamás alelnök és Pottyondy Edina, a Momentum szervezésért felelős koordinátora egy rövid bemutatkozás után tízfős csoportokra osztotta volna a megjelenteket - hogy egy-egy momentumossal átbeszéljék velük az oktatás, egészségügy, lakhatás helyi problémáit - , ám ekkor egy idősebb úr magához ragadta a szót. Hosszú percekig sorolta provokatívnak szánt kérdéseit, a nagyobb hatásért még megafonját is elővette. A Momentum alelnöke válaszolt a felvetéseire, egy idő után azonban az összegyűltek leintették a férfit, hogy "ne trollkodja szét az estét." (Rövid szórólap-osztogatás is volt a Momentummal nem szimpatizálók részéről, ám a korábbi eseményeken megjelent fiatal aktivisták Győrbe nem jöttek el.)



A kedélyek ezután csillapodtak, és elkezdődhetett a kiscsoportos foglalkozás. Soproni Tamás asztalánál például ült mérnök és tanár is, először az országos problémákról beszélgettek, ahogy hallhattuk, a pedagógusok adminisztratív terhei elviselhetetlenek. Majd szó volt a győri tömegközlekedésről - járatsűrítés, éjszakai buszok kellenének - , továbbá arról is, hogy a győri albérletárak Budapesthez hasonlóan megugrottak, ez a tanuló fiataloknak és a minimálbérből élőknek is nagy gondot jelent.



A Novák Tamás vezette társaságnál elhangzott még, hogy bizonyos iskolák színvonala magasabb, míg a többiekben "elkallódnak" a diákok, egy gyerek jövőjét előre meghatározza, hogy melyik intézménybe kerül, ez megengedhetetlen.



A Momentum célja a párttá alakulás - erről formálisan a hétvégi közgyűlésükön döntenek - utána szeretnék létrehozni a "cselekvés köreit", bíznak benne, hogy Győrben is tudnak 20-30 főből álló alapszervezetet alapítani, akik közvetítik majd a helyiek érdekeit.



