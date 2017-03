Győrben a Momentum: kis trollkodás után a helyiek elmondhatták a gondjaikat - fotók

Nagy sajtóérdeklődés mellett, körülbelül százötvenen - a fiataloktól a nyugdíjasokig - gyűltek össze a Momentum Mozgalom győri bemutatkozásán a Dongó Romklubban csütörtökön.A bejárat előtt az idősebb korosztály tagjai közül négyen "No!MoMo", "Mi meg titeket ˝rühellünk˝!" feliratú plakátokkal tiltakoztak az olimpiaellenes népszavazásra 266 ezer aláírást összegyűjtő egyesület és egyik tagja, Mécs János vidékiekről írt, ironikus írása ellen - ugyanakkor úgy láttuk, az eseményre már nem jöttek be.Soproni Tamás alelnök és Pottyondy Edina, a Momentum szervezésért felelős koordinátora egy rövid bemutatkozás után tízfős csoportokra osztotta volna a megjelenteket - hogy egy-egy momentumossal átbeszéljék velük az oktatás, egészségügy, lakhatás helyi problémáit - , ám ekkor egy idősebb úr magához ragadta a szót.Hosszú percekig sorolta kérdéseit: ki pénzeli a mozgalmat?, hogyan tudtak a kezébe adni ingyen egy 6900 forintos könyvet, milyen felelősséget éreznek a nyugdíjasok iránt, mit gondolnak a melegházasságról? A nagyobb hatásért, hogy ne fojtsák bele a szót, még megafonját is elővette, amit, idézzük: ˝Soros György küldött nekem, mert összetévesztette a címet a migránsokéval". A Momentum alelnöke igyekezett válaszolni a felvetéseire, egy idő után azonban az összegyűltek leintették a megafonos férfit, hogy "ne trollkodja szét az estét."Rövid szórólap-osztogatás is volt a Momentummal nem szimpatizálók részéről, ám a korábbi eseményeken megjelent fiatal aktivisták Győrbe már nem jöttek el.Miután a kedélyek csillapodtak, elkezdődhetett a ˝kiscsoportos˝ foglalkozás. Soproni Tamás asztalánál például ült mérnök és tanár is, először az országos problémákról beszélgettek. Például arról, hogy a pedagógusok adminisztratív terhei elviselhetetlenek. Majd szó volt a győri tömegközlekedésről - járatsűrítés, éjszakai buszok kellenének - , továbbá arról is, hogy a győri albérletárak Budapesthez hasonlóan megugrottak, ez a tanuló fiataloknak és a minimálbérből élőknek is nagy gondot jelent.A Novák Tamás vezette társaságnál elhangzott, hogy bizonyos iskolák színvonala magasabb, míg a többiben "elkallódnak" a diákok, egy gyerek jövőjét előre meghatározza, hogy melyik intézménybe kerül, ez megengedhetetlen.Az asztalok között járkálva hallhattuk még, ahogy az emberek Paksról, az oroszok "térhódításáról˝, is beszélgettek, egy fiatalokból álló csoportnál pedig valaki úgy fogalmazott: ha Győrből valamiért kivonulna az Audi, a város úgy járna, mint a lepusztult Detroit, annyira köré épült minden.A Momentum célja a párttá alakulás - erről formálisan a hétvégi közgyűlésükön döntenek - utána szeretnék létrehozni a "cselekvés köreit",Győrben is: egy olyan alapszervezetet indítani, aminek tagjai közvetítik majd a helyiek érdekeit.