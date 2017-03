Győr vetélkedő kollégiumok között

A versenyre hat csapat adta be a jelentkezését, a házigazda csapatával együtt. A Révai Miklós Gimnázium kollégiuma, a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Középiskola Kollégiuma, a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának kollégiuma, a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium és a házigazda Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiumának kollégiuma vett részt a megmérettetésen 3-3 fővel.



A verseny feladatai a város életében is jelentős eseményt dolgozták fel, azaz a sportot. Győr idén nyáron az Európai Ifjúsági Olimpia (EYOF) helyszíne lesz. Ennek apropóján a vetélkedő feladatai is az olimpia és a sport témakörében készültek. Mindenki egy általa választott győri sportolóból készült fel előzetesen, az ő életét, munkásságát mutatta be társainak. Hallhattunk Görbicz Anitáról, Fehér Miklósról, Kulcsár Anitáról és Röck Samuról. A versengő csapatoknak Győr híres sportolóit, sportlétesítményeit kellett felismerniük, Győrhöz kapcsolódó legendákat kellett párosítaniuk és helyi sportegyesületeket azonosítaniuk. Jutott hely azonban az olimpiai kabalafiguráknak, és az EYOF-nak is. A vetélkedő jó hangulatban telt, minden csapat kellően felkészült a megmérettetésre.



Az önkormányzat is támogatta a vetélkedőt, az EYOF iroda termékeit kapták meg a résztvevők. Az első három helyezett pedig egy – egy tortával is gazdagodott kiváló tudásáért. Harmadik helyezett lett a Révai Miklós Gimnázium Kollégiuma, második a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium, az első díjat pedig a házigazda csapata vihette el.

Kaukerné Kovács Edit igazgató, Nagy Friderika kollégiumvezető