Győr versenyben maradt az Európa Kulturális Fővárosa tisztért

„Tavaly, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sikeres megrendezésével bebizonyítottuk, hogy Győr nagyszerű vendéglátója Európának, és képes arra, hogy egy ennyire nagyszabású programot lebonyolítson. Győrben azonban nem csak a sport, hanem a kultúra is otthon van, városunk rengeteg olyan értéket rejt, amely méltó arra, hogy a szélesebb nagyközönség is megismerje. A győri és a magyar kultúra a szívügyünk." – fogalmazott Borkai Zsolt polgármester, aki örömét fejezte ki, hogy a zsűri számára sikerült mindezt megfelelően bemutatni, és így a város versenyben maradt az Európa Kulturális Fővárosa 2023-as címéért. „Ez már most egy óriási siker, hiszen egy nagyon erős mezőnyből tudtunk továbbjutni, Győr már mindenképpen nyertese a pályázatnak!



Örömteli az is, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök úrral aláírt megállapodásunk révén olyan nagyszabású fejlesztések valósulhatnak meg városunkban, amelyek kulturális infrastruktúránk színvonalát tovább emelik, és ezzel a sikeres rendezéshez is hozzájárulhatnak. Nagyon köszönöm minden szakembernek, támogatónak, és minden győrinek a segítséget, amit a pályázat készítéséhez nyújtottak, a munka dandárja most kezdődik, és azon leszünk, hogy a végső döntés is hasonlóan pozitív legyen a városra nézve." – zárta szavait a polgármester.



A győri delegáció

Az Európai Bizottság (EB) szakértői a napokban Budapesten ültek össze, hogy kiválasszák a hét magyarországi pályázó - Debrecen, Eger, Gödöllő, Győr, Székesfehérvár, Szombathely és Veszprém - közül azt a hármat, amelyet a pályázat szűkített listájára javasolnak - közölte csütörtökön Budapesten Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára.Zupkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője hangsúlyozta: EKF projekt jó példája annak, hogy az Európai Unióban a mindennapi viták mellett a legfontosabb kérdésekben egyetértés van. Például abban, hogy az erős nemzeti identitást kiegészíti egy európai identitás, amelynek egyik legfontosabb pillére a kulturális örökség - mutatott rá.Az EKF az egyik legnépszerűbb európai kulturális projekt, melynek keretében Pécs 2010-ben már betölthette az Európa Kulturális Fővárosa tisztet - idézte fel Zupkó Gábor.Aiva Rozenberga, a független szakértői testület elnöke bejelentette: a bírálók Debrecen, Győr és Veszprém a pályázatát választották ki.A jelentkezéseket hat kritérium mentén bírálták el. A legfontosabb kérdés az volt, hogy mi az, amit az adott város mutatni tud Európának és mi az, amit Európától tanulni tud - jegyezte meg. Káel Csaba, a testület elnökhelyettese az MTI-nek elmondta: a bizottság tizenkét tagja közül csak kettő volt magyar, a pályázat így arra is jó lehetőséget nyújtott, hogy a hét magyarországi település egy nemzetközi grémiummal ismertesse meg kulturális értékeit.Káel Csaba hangsúlyozta, hogy a pályázó városok a nevezéshez elkészített kulturális stratégiáikat abban az esetben is jól használhatják majd, ha végül nem nyerik el az EKF 2023 címet.A bizottság ajánlását a magyar kormányzat jóváhagyása véglegesíti, ezt követően a kiválasztott három település tovább dolgozik a pályázatán. A tanácsadó testület 2018 végén tér vissza és tesz ajánlást az EKF 2023 pályázat magyarországi nyertesére.A győri pályázatot egyébként szerdán mutatta be a győri delegáció a 12 tagú zsűri előtt. A győriek rendhagyó prezentációval készültek, amelyben megelevenedtek a város nevezetességei, és megelevenedett az áramlás is, amely Győrre sok szempontból is jellemző. Ezt követően kellett válaszolni a zsűri tagjainak részletekbe menő kérdéseire. A győri pályázatot Borkai Zsolt polgármester, dr. Fekete Dávid alpolgármester, dr. Domanyik Eszter a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője, Eduarda Amorim, az Audi ETO átlövője, Németh Csaba, a Győri Nemzeti Színház koncertmestere, Dunai Csenge, Győri Nemzeti Színház színésze, Jahoda Maja belsőépítész, Borsa Kata író, dramaturg és Pál Kálmán képzőművész, rendező, valamint Weisz Mátyás hazánk legfiatalabb rádiósa prezentálta.