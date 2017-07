Győr szebb arcát mutatja az EYOF-ra

Az EYOF-nyitányra megújult a Radnóti utcai körforgalom az olimpiai központnál. Fotó: Mészáros Mátyás

Július 23-án, vasárnap este látványos megnyitóünnepséggel veszi kezdetét az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) Győrben. A monstre sporteseményre több ezer fiatal sportoló, kísérő, szurkoló érkezik – a város érthetően mindent megtesz, hogy kedvező benyomást tegyen rájuk.Fekete Dávid alpolgármester a Kisalföldnek elmondta: több látványjavító beruházás éppen evégett készült el már az elmúlt hetekben. Ezek közé tartozik a Cziráky-obeliszk díszkivilágítása, a Bisinger sétányi Faun és nimfák szökőkút, illetve a Rába Hotel előtti, Ölelkező formák elnevezésű csobogó rekonstrukciója. Megújult egy körforgalom az olimpiai sportközpontnál, míg a Radnóti utca–Erkel utca kereszteződésénél lévőnél most zajlanak a munkálatok. Fekete Dávid emlékeztetett rá, hogy új megvilágítást kapott a várfal egy része a Püspökvár alatt, illetve hogy az EYOF-nyitányra elkészül a Rába kettős híd új díszkivilágítása és egy látványos vízi szökőkút a Rába és a Mosoni-Duna találkozásánál.A városi útkezelő szervezet ugyancsak sok feladatot teljesített, teljesít az olimpiai fesztivállal kapcsolatban már 2014 óta. Máthé-Tóth Péter szóvivő tájékoztatása szerint ebbe a sorba illeszkedik a Kálóczy tér, a Rónay Jácint utca, a Kossuth híd, a Szövetség utca felújítása. Átépítették a Bercsényi liget északi és déli ágát, valamint a Kossuth utca–Városház köz csomópontot.

Festettek



18 ezer négyzetméter útburkolati jel felújító festését végeztette el a Győri Útkezelő Szervezet az EYOF kezdetére.

A szakember hozzátette: az útburkolati jeleket minden évben május és augusztus között újítják fel, de most úgy rendelték meg a munkálatokat, hogy a megnyitóra befejeződjenek. Emellett minden nyáron megmetszik azokat a fákat, melyek jelzőtáblát, jelzőlámpát, közvilágítási lámpát takarnak, akadályozzák egy csomópont beláthatóságát vagy járdára, kerékpárútra, útra lógnak be. Ezt idén a fesztivál helyszínei körül kezdték, s csak utána következik a többi városrész.Az önkormányzat felkérésére a városi útkezelő megújítja a belvárosi turisztikai információs rendszert is, a régi közel húszéves. Az új táblák már megérkeztek a spanyol gyártótól. A táblák és az oszlopok matt fekete alapszínűek, a feliratok fehérek lesznek – megfelelve az örökségvédelmi szempontoknak. A táblák az újonnan bevezetett városi arculathoz is igazodnak, ugyanolyan rajzolatú ikonokat tartalmaznak.A városi útkezelő szervezet dolgozói az EYOF idején is készenléti rendszerben fognak dolgozni, hogy ha szükséges, gyorsan be tudjanak avatkozni.Az állami utakat kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. ugyancsak nagyobb figyelmet fordított az elmúlt időszakban Győrre és környékére. Kósa Veronika megbízott kommunikációs osztályvezető arról tájékoztatott, hogy többek között burkolathibákat, kátyúkat javítottak, kigyűrődött aszfaltot martak le, közműszerelvényeket emeltek szintbe, vízelvezető rendszert takarítottak, burkolati jeleket festettek, kaszáltak.„Az EYOF teljes idejére meg- erősített készenlétben lesznek kollégáink, hogy egy esetleges villamos problémát a lehető leghatékonyabban tudjanak kezelni, javítani" – közölte kérdésünkre Egyházi Nikoletta. Az E.ON szóvivője hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban olyan üzemviteli előkészületeket tettek és olyan üzemállapotot alakítottak ki, ami a sportesemény helyszíneit ellátó középfeszültségű hálózatszakaszok meghibásodásának valószínűségét csökkenti.A cég több helyen fejlesztéseket hajtott végre azért, hogy növelje az áramkapacitást. Így két-két transzformátorállomás került a volt olajgyár területéhez (az olimpiai faluhoz és az étkezősátorhoz), a Bercsényi ligeti sportkomplexumhoz és az Aranypart II-re. Ezen túl pedig – az ellátásbiztonság növelése érdekében – a Nádorváros-Babits kábelvonalon 800 méteren kicserélik a régi szigetelésű kábelt.