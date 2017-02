Győr rástartolt az Európa Kulturális Fővárosa címre

Archív felvétel

A pályázat-előkészítő bizottság hétfői megalakulásával a győri önkormányzat hivatalosan is elkezdte a munkát, hogy elnyerje a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címet. A Borkai Zsolt polgármester által vezetett testületben a városvezetés tagjai, a közgyűlési frakcióvezetők és a győri kulturális intézmények vezetői vannak jelen – derült ki Fekete Dávid alpolgármester szavaiból sajtótájékoztatón.A politikus elmondta: a pályázatot várhatóan decemberben kell beadni, s az ütemtervet ennek ismeretében határozták meg. A következő hetekben-hónapokban igyekeznek többek között nagymintás közvélemény-kutatással, workshopokkal, konferenciákkal minél több ember véleményét, igényeit megismerni. Ennek alapján ősszel készülhet el a pályázat, amelyre a közgyűlés novemberben adhatja áldását.

„A városvezetés mindig igyekszik olyan víziót megfogalmazni, olyan mérföldkövet célul kitűzni, ami több évre meghatározza Győr életét. Ilyen az idei Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, és ilyen lehet az Európa Kulturális Fővárosa cím is. Az előbbivel bizonyítni fogjuk, hogy képesek vagyunk nagy nemzetközi esemény megrendezésére" – hangsúlyozta az alpolgármester. Szerinte a város kulturális infrastruktúrája alapján már most le tudná bonyolítani a kulturálisfőváros-évet, amelynek jó alapját jelenthetik a meglévő fesztiválok – például a Győrkőcfesztivál, a táncfesztivál –, valamint többek között a külföldi fellépéseken is bizonyított balett és filharmonikus zenekar. Domanyik Eszter , a városháza szóvivője hozzátette: a „Győr 2023"-pályázat logóját és szlogenjét pályázaton kívánják megtalálni, amelynek kiírása csütörtökön jelenik meg az önkormányzat honlapján A Kisalföld megkérdezte Fekete Dávidot, nem tartanak-e attól, hogy a pályázatok tartalma helyett területfejlesztési szempontok alapján dől el a nyertes kiléte, s ilyen megfontolásból esetleg Kelet- vagy Észak-Magyarországra kerül a cím. A politikus azt válaszolta: arra készülnek, hogy az számít, mit tesznek le az asztalra. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy 2005-höz hasonlóan ismét külsős szakemberrel íratják-e a pályázatot.Az alpolgármester kifejtette: a pályázat házon belül készül majd, bár az előkészítés során biztosan bevonnak külsős szakértőket, a Széchenyi István Egyetem csapatát pedig arra kérték fel, hogy nézzék át az elmúlt években a címet elnyert városok pályázati anyagát.