Győr lesz a stílusos étkezés legújabb vidéki fellegvára

Pár éve már tapasztalható jelenség, hogy egyre jobban dívik stílusos, újragondolt, mégis minőségi helyeken étkezni, ahol az ember nem "csak" az ízlelő bimbóit, hanem egyéb más érzékszerveit is jóllakathatja. Szerencsére napjainkban nem kell már ilyen élményért a fővárosba utazni, Győrben például augusztus 18-án és 19-én is érdemes lesz éhesnek lenni. A művészetekre is. A SVÉT, vagyis a Stlíusos Vidéki Éttermiség védnökségével megvalósuló rendezvényre már megkezdődött az előregisztráció.Nagy öröm, hogy a minőségi ételek, a rendhagyó de mégis stílusos nyugodt környezet egyre több embernek vonzó. Miért is ne lenne az, hiszen az egyik legjobb dolog inspiráló, szép helyen finomakat enni, miközben a természettel és a művészetekkel is feltöltődhetünk. A Stílusos ART Pikniket a Rába két ága között található Radó-szigetre álmodták meg a szervezők. A helyszín közvetlenül a Rába torkolata előtt, Belváros, Újváros és Sziget városrészek között helyezkedik el. A műemléki környezetben fekvő terület kedvelt sétáló és pihenőhely. A szigeten található Győr egyik legszebb parkja, de történelmi emlékhelyekre is bukkanhatnak az erre látogatók. A helyszín tehát tökéletes választás a rendezvényre, amely Győr Város Önkormányzata támogatásával, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum és a Food Boom Győr szervezésével, a Stílusos Vidéki Éttermiség ajánlásával valósul meg.Változatos ételek, szemet gyönyörködtető kreációk várják az éhes látogatókat, ami pedig egészen biztos: a szívből jövő vidéki vendéglátás és a regionális gasztronómiai értékek kombinációjából csak valami igazán nagyszerű sülhet ki! Ha ez nem lenne elég, az alkalom megkívánja a művészeti alkotásokat és a muzsikát is. Ezekkel sem fukarkodnak tehát majd a szervezők.A Stílusos ART Piknik megnyitóját augusztus 17.én tartják a La Maréda étteremben, ahol a résztvevők exkluzív környezetben kóstolhatnak bele a rendezvény részleteibe. Figyelem! Érdemes időben regisztrálni, hiszen így kedvezményesen hozzájuthat bárki az elővételes kóstoló bónokhoz.Jó étvágyat!