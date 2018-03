Győr is részt vett a családalapítást népszerűsítő programon

A Four Rivers Chapter Hungary motorosai, a Black Jack’s rockabillyklub és más szervezetek is csatlakoztak a mozgalomhoz. Sok szülő érkezett gyermekével és bizony többek szemébe könny szökött az emelés pillanatában.

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom a családok éve alkalmából világrekordot állított fel a hétvégén. Országszerte több mint 20 településen a résztvevők magasba emelték a gyerekeket, ezzel jelképezve a jövő generációjának kiemelését.A kezdeményezéshez Győr is csatlakozott, a Fonódó Művészeti Központban csaknem ötszázan segítették a világrekordot. „Azon dolgozunk, hogy a gyerekeknek értéket teremtsünk és ezáltal egy értékes generáció jöjjön létre" – fogalmazott Petes Beáta a házigazda művészeti központ részéről. „A program igazi célja a gyerekvállalás népszerűsítése volt" – tette hozzá Adorján Andrea szervező.Az akciót nagyon élvezték a gyerekek, akik színes programokban is részt vehettek, például Töreky Zsuzsi koncertjét hallgathatták, vagy rajzolhattak Szarka Fedor Guidó festőművésszel. „A család számomra is nagyon fontos. A mi feladatunk, hogy élhető körülményeket teremtsünk a következő generációnak. Ezért is rajzoljuk le a gyerekekkel, ők hogyan képzelnék el a bolygót, ahol a szüleikkel, testvéreikkel élnének" – mondta a festőművész, aki a Fonódó képzőművészeti vezetője is.A fellépők és segítők ingyen vállalták a szereplést. Eljöttek még a győri motorosok, művészek, sportolók is, például az ETO kosárlabdázói és a Győri Balett táncosai közül többen is, hogy felemeljék az utánpótlást. „Érezzék a kicsik, hogy mennyire fontosak" – hangsúlyozta Horváth Krisztián, a Győri Balett művésze, aki táncot oktat a Fonódóban és aki bátyjának segített be ikerlányai felemelésénél.Győrben a legfiatalabb résztvevő csak négyhetes volt. De a hároméves Nórit is magasba emelte anyukája. „Családban növekedjenek fel a gyerekek. Szeretném, ha mi is minél összetartóbbak lennénk. Emellett pedig egy jó vasárnapi program volt" – mesélte édesanyja, Stefanits Adél.