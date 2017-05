Győr hét várossal kötött kulturális és turisztikai megállapodást

A megállapodás értelmében a városok együttműködnek a jövőben a kulturális és idegenforgalmi programok, rendezvények szervezésében és megvalósításában, amelynek keretében bemutatják a településeikre jellemző hagyományaikat, helyi értékeiket - hangzott el az eseményen.



Lehetőség szerint közösen pályáznak hazai és Európai Uniós programokra, illetve együtt jelennek meg bel- és külföldi idegenforgalmi vásárokon, bemutatókon és rendezvényeken.



A felek rögzítették, hogy a helyi adottságaik és kapcsolataik igénybevételével kölcsönösen segítik egymást mind a helyi, mind az országos médiafelületeken történő megjelenésben is.



A rendezvényen felidézték, hogy Balatonfüred és Debrecen 2010-ben kötött megállapodást annak érdekében, hogy bemutassák egymás kulturális értékeit, hagyományait, kortárs művészeti alkotásait, közösségi művelődésük jó példáit.



Ez a kezdeményezés volt az elindítója annak, hogy Balatonfüred évről évre mindig egy újabb várossal ír alá együttműködési megállapodást. Ezen kétoldalú kapcsolatok bővülése adta az ötletet idén januárban, a partnervárosok Balatonfüreden tartott találkozóján, hogy szülessen meg egy nyolcoldalú partnerségi megállapodás.



"Debrecen hisz és gondolkodik a városok közötti együttműködés lehetőségeiben" - hangsúlyozta Papp László, a város polgármestere, hozzátéve, hogy az elmúlt években Balatonfüreddel is tartalmas kapcsolatot sikerült kialakítani.



Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere a város zenei, animációs és képzőművészeti műhelyeinek erősségét emelte ki és hangsúlyozta, hogy elsősorban ezt a kínálatot és tudást szeretnék megosztani a többi partnervárossal.



Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere úgy vélte, hogy a hasonló kapcsolatok közül az lesz igazán erős és tartós, amelyet a civil társadalom visz tovább, Vác polgármestere, Fördős Attila pedig az összefogás nemzettudatot erősítő szerepére hívta fel a figyelmet.



Görgényi Ernő, Gyula városának polgármestere azt mondta, a szerződés legfontosabb értéke, hogy nem egy pillanatnyi ötlet eredményeként jött létre, hanem egy évek óta tartó együttműködési rendszer megállapodásba foglalása, Borkai Zsolt győri polgármester pedig az összefogás erejét méltatta.



Az együttműködés alulról szerveződő voltára hívta fel a figyelmet Bóka István, Balatonfüred polgármestere, aki hozzátette: fontos, hogy ne csak a hivatalosság szintjén jöjjön létre ez a megállapodás, hanem a sport, a kultúra és a tudomány területén tevékenykedő civil szervezetek szintjén is, akik tartalommal tudják megtölteni ezeket a szerződéseket.



Az eseményen az idei kétoldalú partnerségi megállapodást Balatonfüred Győr városával írta alá.