Győr felfedezése TAPS-díjat ért a Gyere Győrbe csapata számára

A TAPS Új Érték-díjasai: Csobay József, Csobayné Pintér Éva, Kauker Bálint, Táska Eszter, Faragó Szilvia, Husz Anikó, Csobay Dániel.



Soha ne mondd, hogy soha

A helyieknek is sok újat mutatnak és mesélnek

Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész, karnagytól és Agócs Judit színművésztől vette át a díjat Csobayné Pintér Éva. Fotó: Csobay Dániel

Egy régi hivatás új értékben

TAPS-díj



2012-ben alapította a díjat a Győri Nemzeti Színház, a Győri Balett, a Vaskakas Bábszínház, a Győri Filharmonikus Zenekar és a Kisalföld.

Aztán kiderült, hogy az új érték kategóriában idegenforgalmi munkájukért ők is kiérdemelték a fénylő gömböt. Az odáig vezető úttal együtt nem kevesebb, mint harminc év munkája áll az elismerés mögött.– Hacsak az nem, hogy előzetesen kértek tőlünk anyagot a tevékenységünkről. Korábban időnként írtak rólunk, szerepelünk a programajánlókban, de arra gondolni sem mertem, hogy a színpadon a Kossuth-díjas művész Vásáry Tamás gratulációját fogadhatom. Nem kis meglepetés volt, különösen úgy, hogy nekem ugyan a munkámhoz tartozik sokak előtt megszólalni, de mennyire más, ha a nézőtéren, sőt, a színpadon is minket tapsolnak. Jó érzés, hogy észrevették a munkánkat, díjazták a kultúra ilyen módon történő eladását.– Hosszú ideig tanár akartam lenni, de féltem, hogy matematika–német szakosként az előbbi miatt nem leszek túl népszerű a diákok körében. Viszont az idegenforgalom sok utazást, családtól távollétet követel meg, szerencsére esetemben is igaz a „soha ne mondd, hogy soha" mondása! Vendéglátás és idegenforgalom szakon végeztem harminc éve, turizmust csak vendéglátással együtt lehetett tanulni a budapesti főiskolán. Érettségi után a győri kempingben egy évet recepciósként dolgoztam, ott ismerkedtem először a turizmussal és az ottani forgalomból már akkor éreztem, hogy a városban van jövője az ágazatnak. Nagy hasznát vettem, hogy az akkori viszonyok mellett már tizennyolc évesen németből középfokú nyelvvizsgám volt.– Kiváló iskolám volt a győri Ciklámen Tourist, és jó példa előttem Horváth Györgyné Éva néni idegenvezető, aki még nyolcvanon túl is aktívan dolgozott. A beutaztatásban dolgoztam, külföldieknek szerveztünk programokat Magyarországon és külföldre vittük a magyar vendégeket abban a rendszerváltáskörüli időszakban, amikor számunkra is kinyílt a világ. A lazuló szabályok következtében sok vállalkozás nyitott kisirodát, amelyekben szükség volt a szakmai tapasztalatokkal rendelkező alkalmazottakra. Nemzetközi utazásszervezésből is vizsgáztam, utazási irodákat vezettem. Aztán közbeszólt az élet, 1991-ben megszületett Dani fiam, tizennégy éves koráig hozzá igazodva óraadó tanárként dolgoztam több oktatási intézményben is. Egyébiránt maa Széchenyi-egyetem turizmus tanszékén utazásszervezést és idegenvezetést oktatok.– Bár nem Budapest nagyságú városról vagy Balaton nagyságú turisztikai régióról van szó, mégis régóta hiányoltam a garantált városnéző programokat. Ám akkortájt még nem állt össze minden ahhoz, hogy belekezdjek egy ilyen vállalkozásba. És amikor már-már végleg kikötöttem a tanításnál, Európa számos városában trendivé váltak a tematikus túrák. Ezek lényege, hogy nem az összes látnivalót mutatjuk be egy programon, hanem egy-egy érdekesség köré fűzzük fel az idegenvezetést, ami nota bene még a helyieknek is szolgálhat érdekességekkel. A megvalósítás akkor öltött képet, amikorcsökkentek az iskolai óráim, felszabadult időm és energiám. Igen ám, de míg korábban időm nem lévén szinte hiába kértek idegenvezetői feladatokra, addig ezúttal az derült ki, nincs igény az idegenvezetésre. Egy ilyen kaliberű, országosan harmadik műemlék városban? – kérdeztem magamtól. És adtam rá magamnak egy évet…– Szerencsés voltam, mert egy ezzel a témával foglalkozó egyetemi szakdolgozat konzulenseként, a kutatásait felhasználva láttam munkához, tavaszra tervezve az indulást. És megint közbeszólt az élet, mert éppen advent következett, az angyalok időszaka a feldíszített, kivilágított Győrrel, gondoltam, eljött a puding próbájának az ideje. Meghirdettem három városi sétát, amelyre meglepően nagy létszámban jelentkeztek. Ez történt öt éve, ezen felbuzdulva építettük fel immár kollégák közreműködésével vállalkozásunkat, a Gyere Győrbe tematikus városnézéseket és élményprogramokat „Új utak, új élmények" szlogennel.– Való igaz, a fejlődés már csapatmunkát követelt, hiszen a konkrét idegenvezetői munkán kívül a marketing, a levelezés, a témakeresés, az adminisztráció eléggé szerteágazó tevékenység. Oktató kollégákkal, nyelveket kiválóan beszélő egykori tanítványokkal, idegenvezetőkkel állt össze a csapat. A családom is ennek a munkának rendeli alá az időbeosztását, a sok-sok elfoglaltsággal járó hétvégéit.Azóta már sok tapasztalat jött össze. Dani fiamat a jobbkezemnek tekintem, amellett, hogy gyarapította ilyen irányú végzettségét, kapcsolatokat épít, programokat dolgoz ki és fotóz, miközben azért ő írásaival és képei-vel szereti magát kipróbálni a médiában is.– Munkánkat szenvedélyes szeretettel végezzük. Motiváló erőnek számít az új érték TAPS-díja is. Úgy érezzük, hogy egy tradicionális hivatás megújításával adunk pluszvonzerőt Győr turizmusának.