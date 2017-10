Győr felett repülhetett az ikrényi házaspár - csodás fotók a városról

A szórakozás egy kis munkával kezdődött - a Frappé szerencsés győztesei bepillanthattak a hőlégballonozás titkaiba. Először segítettek felállítani a kosarat és a ballont, amit aztán figyelhettek, ahogy feltöltődik a meleg levegővel.Ezután indulhatott a kaland, amit egy másik ballonban utazó kollégánk meg is örökíthetett fotóival:"Régóta álmodoztam erről, a bakancslistám egy fontos elemét pipálhattam most ki" - mondta Vera már a ballon kosarában.Kellemes szélcsendes időben repültek át Győr felett, megnézhették nagyjából 300 m magasból Győrújfalut, Győrzámolyt és Dunaszeget, ahol végül simán landoltak.Velük utazott Molnár Péter is, aki nemzeti bajnok lett idén Szegeden, ahol első helyezést ért el. Volt is kitől eltanulni a szakmát, hiszen édesapja, Molnár Csaba ugyanezen a megmérettetésen második helyezést ért el."Nagyon élveztük az utazást, különleges élmény volt onnan fentről látni az otthonunkat" - lelkendezett András a repülés után.Ezután már "csak" a pakolás volt hátra és persze a hőlégballonosok hagyományos beavatási ceremóniája.A Molnár család jól ismeri már ezt a lovaggá ütéshez hasonló, 200 éves hagyományt: Először letérdeltek a friss ballonosok, majd Molnár Csaba a hőlégballont felhajtó lángok jeléül öngyújtóját közelítette hajukhoz. Ezután földet tett a fejükre, végül pezsgőt spriccelt a szájukba.A Go ballonról további információkat találnak a, ahol időről-időre ehhez hasonló nyereményjátékokkal lepjük meg a felhasználóinkat.