Győr belvárosán át hordják a teherautók a sódert a keleti elkerülőhöz

„Heteken belül úgyis mindenki, aki a Széchenyi hídon közlekedik, erről fog beszélni" – kaptuk a jelzést, mi várható, ha megindulnak a teherautók a keleti elkerülő bácsai aszfaltjának építésére. Azok ugyanis úgy tűnik, végigdübörögnek majd a város forgalmas pontjain.Az alaphelyzet egyszerű: épül a híd a Mosoni-Dunán, az elkerülő már Győrszentivánig ér, s a műtárgy túlsó felén, a Győr-Bácsa és Kisbajcs közötti részen futna tovább mintegy öt kilométeren egészen Vámosszabadi határáig.Az aszfaltcsík 5–6 méter magas, feltöltött részen vezet majd, 12 méternyi koronaszélességben. A feltöltéshez anyag kell, egyes becslések szerint félmillió köbméternél is több (csak az egyik vállalkozó fuvarosai szállítanak 350 ezret).Logikus lenne, hogy a Mosoni-Duna innenső feléről hordják hát a sódert, hisz közeli, olcsóbb, s alig használnának közutat. Információink szerint több bányanyitási eljárást is indított a beruházó a környéken, ám ezek közül csak egy kisbajcsi jutott közel a végleges engedélyhez. Több millió forintot költöttek rá, de másfél évnyi procedúra után tavaly ősszel – úgy tudjuk, állampolgári bejelentés után, a vízügyi igazgatóság jelzésére – nem kaptak engedélyt. Arra hivatkoztak, hogy jogszabályellenes lenne a győri – értékes, üzemelő – ivóvízbázis védőterületén elhelyezkedő bánya, ezért nem támogatják. Érdekesség, hogy a falu ott később egy ikrényihez hasonló rekreációs övezetet alakított volna ki.

Így aztán most a kivitelezők a Mosoni-Duna túlsó partjáról, egy Gönyűhöz közel fekvő bányából hordják az anyagot az 1-es főúton keresztül, az Árkád-körforgalmon át a Széchenyi híd, Galántai út útvonalon. Magyarán a város egyik legforgalmasabb részén, nem mellékesen közel 15 kilométeres kerülővel. „Azt sikerült elérni, hogy a teherautók többsége a 14-es főútról fordul majd a kialakított anyagforgalmi út felé a Bácsai Agrár Zrt. magasságában" – mondta Bárány István, a városrész önkormányzati képviselője. Hozzátette, már érkeznek a teherautók, most még nem nagy a forgalom, ám heteken belül beindulhat a nagyüzem.A beruházó Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. kérdéseinkre úgy reagált, a kivitelező SHS Konzorcium jelenleg a Győr, IX. bányát jelölte meg anyagnyerő helyként. A konzorcium három útvonalat jelölt meg a töltésanyag beszállítására, ezek közül az egyik a Győr, IX. bánya–1-es főút–14. sz. főút (új körforgalmi csomópontig) országos útvonal. Ezenkívül az organizációs tervében szerepel még a Győr, IX. bánya–1. sz. főút–813. sz. főút 2016-ban átadott körforgalma közötti beszállítás, valamint a Győr, IX. bánya–1. sz. főút–Mosoni-Dunán keresztüli beszállítás is. A kivitelező ugyanis jelezte, hogy „az organizáció optimalizálása és a szállítási útvonalak rövidítése érdekében a Mosoni-Dunát pontonhíd igénybevételével szándékozik keresztezni. A pontos helyszín feltárása, műszaki megoldás kialakítása jelenleg tervezés alatt áll a hatóságokkal és a kezelőkkel. Az SHS Konzorciumnak a szállítási útvonalak, hidak használatához előzetesen be kellett szereznie a közútkezelők és az érintett önkormányzatok hozzájárulásait, a dokumentumokban szereplő előírásokat köteles betartani. Az útszakaszok állapotfelmérése megtörtént, amennyiben állapotromlás következik be az anyagszállítás következtében, azok javítását a kivitelezőnek el kell végeznie a munkák befejezése után."Kérdésünkre jelezték, „a nagy tömegű anyagbeszállítást a töltésalapozáshoz az elmúlt héten kezdte el az SHS Konzorcium, naponta változó számú tehergépjárművel, ez várhatóan naponta 30–35 jármű lesz." Azt már mi tesszük hozzá, ezek a teherautók naponta többször fordulnak...