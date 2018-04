Győr belvárosában versenyeztek a megye legjobbjai - fotók

Már több éves hagyománya van a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megrendezésének. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében április 12-én délelőtt vette kezdetét a megyei döntő, amit Győr belvárosában tartottak. A tét nem volt kicsi, hiszen az első helyezett csapatok, általános és középiskolai korosztályban az országos versenyen fognak indulni - olvasható a beszámoló a katasztrófavédelem honlapján. A rendezvényen Báner Attila tűzoltó ezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese köszöntötte a csapatokat, akik már bizonyítottak a helyi versenyeken. A versenyzőket a kollégák tájékoztatták a verseny menetével kapcsolatban és egy térképet is kaptak a csapatok, hogy a különböző állomásokra – melyek szerte a városban voltak – el tudjanak jutni.A megyei versenyre érkező, a helyi versenyeken elsőként végzett csapatok, összesen kilenc, négy fős csapat Sopron, Mosonmagyaróvár, Kapuvár és Győr környékéről érkezett. A helyi versenyeken már az elmúlt hetekben eldőlt, hogy általános iskolai, illetve középiskolai kategóriákban ők a legjobbak. Egy általános iskolai csapat - a Somogyi József Általános Iskola (Ásványráróról) - versenyen kívül indult, mivel a tavalyi évben az országos versenyt ők nyerték, így idén ők ott automatikusan részt vesznek.Az általános és középiskolai csapatok elméleti és gyakorlati feladatok sorozatával találkoztak, összesen kilenc állomáson kellett változatos és érdekes, a tűzvédelemhez, a polgári védelemhez, az iparbiztonsághoz és a vízvédelemhez tartozó feladatokat megoldani a fiataloknak, minden helyszínen meghatározott idő állt a feladatok végrehajtására.A versenyző kilenc csapat különböző helyszínen kezdte meg a versenyt, a kapott térképen szerepelt az első állomás, ahol az első feladat várt rájuk, majd indulhattak a többi nyolc állomásra. A vízvédelmi feladatokat az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság védelmi központjában, közvetlenül a Duna parton kellett végrehajtaniuk, térkép, helymeghatározási és viharjelzési ismereteikről a Dunakapu téren adtak számot.Elsősegély nyújtási ismereteikről a sérültek ellátásáról és osztályozásáról a győri Mentőállomáson kellett bizonyítaniuk, a térlátást segítő ügyességi verseny, szimbólumok és a veszélyes anyagok felismere a Nemzeti Színház előterében zajlott.Az iparbiztonsági activity a Bartók Béla Művelődési Házban zajlott, majd a Polgári Védelmi Múzeumban elméleti kérdésekkel egy teszt várta a fiatalokat. A katasztrófavédelmi igazgatóság udvarán tűzoltói feladatokat kaptak, így volt sugárszerelés, mentőkötél fűzés, majd INSARAG ismeretek és mentési feladatok következtek. A Radó-szigeten különböző ügyességi feladatok várták a fiatalokat, ahol szelektív hulladékgyűjtést és osztályozást is végeztek. Több helyszínen a közösségi szolgálatukat töltő diákok a versenyzők és az érdeklődő járókelők részére a tűzmegelőzési bizottság által készített szóróanyagot osztottak, melyből hasznos információkhoz juthatott mindenki a tüzek és a szén-monoxid mérgezés megelőzésével kapcsolatban.A gyerekek a nap során bejárták Győr belvárosát az egyes állomások között, így nem csak szakmai ismereteik bővültek, hanem láthatták a város nevezetességeit, hídjait, épületeit. A csapatok felkészülten oldották meg a feladatokat, bizonyították felkészültségüket. A nap végén Báner Attila tűzoltó ezredes átadta a serlegeket és sportszereket a csapatoknak, akik mindannyian szépen teljesítettek a versenyszámokon.4. helyezett: Tóth Antal Általános Iskola Sopron3. helyezett: Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola Dunakiliti2. helyezett: Csorna ÖTE csapata1. helyezett Győrszemere ÖTE csapataA versenyen kívül indult Somogyi József Általános Iskola – Ásványráró csapata mai teljesítménye alapján is az abszolút első helyet szerezte.Középiskolai eredmények:4. Hunyadi Mátyás Szakközépiskola Mosonmagyaróvár csapata3. Zsira középiskolai csapata2. Tét ÖTE csapata1. Csorna ÖTE csapataAz RSOE (Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület) különdíját az adott állomás elméleti feladatait legjobban megoldó Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola Dunakiliti csapata, a középiskolások közül pedig a Zsirai Középiskolások Csapata kapta.Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred különdíját pedig a legjobb „térképész" kapta, ő Vezdén Koppány a soproni Tóth Antal Általános iskolából.