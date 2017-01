Győr a világ közepe - Nagyot szólt a Médiabál 2017 - újabb fotók

„Győr a világ közepe" – szólt az idei győri Médiabál mottója, s így is érezhették szombaton este a vendégek. Az ország egyik legnagyobb társasági eseményén részt vettek a kulturális, a társadalmi, a politikai és a sportélet nagyjai, s természetesen a média képviselői is. Már 14 éve hagyomány, hogy az új esztendő ezzel a rangos eseménnyel kezdődik Győrben, az egyetemi sportcsarnokban.A Médiabál alaphangulatát a Győri Filharmonikus Zenekar és Nyári Károly jazz-zongorista, énekes és dalszerző közös produkciója adta meg, majd az éjszaka folyamán még több dal is felcsendült előadásukban. Az est házigazdái Gönczi Gábor, Kósa Roland és Pálfalvi-Pottyondy Nóra volt. A fellépők felkonferálásán túl az egyik legrangosabb elismerést, „Az év médiaszemélyisége" díjat is közreműködésükkel adták át: Héder Barna újságíró, műsorvezető lett ezúttal a cím birtokosa. Méltatásában is megemlékeztek Héder Barna 2016-os munkásságáról, amit köszönőbeszédében ő maga is úgy jellemzett: „nem mindennapi év volt". Csapatával ők gondoskodtak a futball Európa-bajnokság, a riói olimpia és paralimpia közvetítéseiről is. Az elismerés a sportélet egyik kiválóságának szólt tehát, ahogy Győrben a sportról fog szólni az idei év. Többen felhívták a közönség figyelmét a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra, ami Magyarország első olimpiai eseménye lesz. Az idei Médiabál tematikáját is ez adta, még a tombolajegyek azonosítói is különböző sportágak voltak.A médiabálon a főszerep természetesen a táncé volt. Az ország legnagyobb házibuliját a győri balettiskola növendékeinek tánca nyitotta meg. A hangulat Gáspár Laci és Szekeres Adrien színpadra lépésekor hágott a tetőfokára, a két énekes közös duettjét, a „Kikötőket" mindenki nagy örömmel fogadta, megtelt a táncparkett.Nyári Károly lányai, a Nyári testvérekként ismertté vált Aliz és Edit is ismert slágerekkel szolgáltatott talpalávalót, s néhány dal erejéig a színpadra lépett Dallos Bogi és Vastag Tamás.A bálozók között feltűnt több híresség, Győrben szórakozott szombaton este többek között Jakabos Zsuzsanna olimpikon és Szolnoki Péter zenész is.