Győr a top 10-es listán: álomhatárt léptek át a vendégéjszakák

2017-ben 418.163 vendégéjszakát töltöttek Győr kereskedelmi szálláshelyein a turisták. A város vendégéjszaka száma először lépte át a 400 ezres álomhatárt. Az adat azt is jelenti, hogy a város vendégforgalma 2016-hoz képest több mint 13 százalékkal emelkedett, és bekerült Magyarország tíz legkeresettebb városa közé.



„Az elmúlt tíz évben szisztematikus, tervszerű munkát folytattunk annak érdekében, hogy a korábban „csak" ipari városként számon tartott Győr másik oldalát is megismertessük itthon és külföldön egyaránt. Ehhez a munkához sokan csatlakoztak, az önkormányzat összefogott a turisztikai szektorral, a kulturális intézményeinkkel, az egyetemmel, a győri vállalkozásokkal, s a munkához jelentős állami támogatást is kaptunk. A város természeti és épített környezete, színvonalas társulataink előadásai, pezsgő fesztiváléletünk, és a turisztikai vonzerőt erősítő beruházásaink révén évről évre növekedett a vendégéjszakák száma. A tíz év alatt tulajdonképpen megduplázódott, hiszen míg 2008-ban 212.210 vendégéjszakát töltöttek Győrben a vendégek, addig 2017-ben már 418.163-at. Ez az eredmény a 2016-oshoz képest is nagy előrelépés, amikor 369.354 volt ez a mutató" – fogalmazott a KSH adatait segítségül hívva Borkai Zsolt polgármester.



Kifejtette, a 2017-es eredmény nyilván hazánk első olimpiai eseményének, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésének is köszönhető, amelyre olyan sportinfrastruktúra épült ki Győrben, amely további komoly nemzetközi sporteseményeket és edzőtáborokat hozhat a városba. „A most elért számnak persze nagyon örülünk, de nem dőlhetünk hátra, idegenforgalmunkat tovább kell fejleszteni, hogy városunk a jövőben is vonzó úti cél maradjon" – zárta a polgármester.



A a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák szerinti rangsor (2017. január-december hó) a következő:



1., Budapest (10 000 936 vendégéjszaka)

2., Hévíz (1 130 157)

3., Hajdúszoboszló (976 478)

4., Bük (741 518)

5., Siófok (706 774)

6., Balatonfüred (693 562)

7., Zalakaros (553 678)

8., Sárvár (484 142)

9., Eger (440 180)

10., Győr (418 163)