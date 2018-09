Gyönyörű kilátás - Megnyitja kapuit szombaton a győr-szabadhegyi víztorony

A földszinti előtérben Béres Márton fotókiállítását láthatják, „Víztoronyban víztoronyról" címmel. A tehetséges fiatal győri fotós többször különleges fényviszonyok közt is fényképezett a győri víztornyokból, akár éjszaka, vagy havas téli estéken. Béres Márton fotói ismerősek lehetnek a Kisalföldből is, évekig kollégánk volt, jelenleg a Zsaru Magazin fotósa.

A hegytetőn álló impozáns mérnöki alkotás sok látogatót vonz, a kilátó teraszáról remek panoráma nyílik a városra. Tiszta időben Pannonhalmán és a Kőris hegynél jóval messzebbre is el lehet látni. Ha szerencsénk van, látszik a Vértes, a Soproni-hegység, a pozsonyi TV torony, sőt akár az ausztriai Schneeberg is.A földszinti előtérben megcsodálhatják a Harcsás féle falkiút gyűjtemény legszebb darabjait és eddig be nem mutatott víztorony modellekben is gyönyörködhetnek.Lesz még arcfestés a kicsiknek, be lehet ülni egy kismarkolóba, és bemutatkozik egy csatornatisztító gépkocsi is.A részvételhez se regisztráció, se előzetes bejelentkezés nem szükséges. Egyedül annyi korlátozásra számíthatnak, hogy a kilátó terasz teltsége esetén szabályozni fogjuk a feljutást. Ilyenkor csak annyian mehetnek majd fel, ahányan lejöttek.A nyílt nap vendégei közt hagyományosan most is kisorsolnak egy szódavíz készítő gépet.