Gyógytornászok cserélnek tudást Győrben

A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságának XI. Kongresszusa csütörtök délután vette kezdetét egy ünnepélyes megnyitóval. A kétévente megrendezett eseményre az egész országból érkeznek és ez az első alkalom, hogy Győrben tartják a szakmai programsorozatot.



Rigó Attiláné Katalin győri gyógytornász, a társaság megyei szervezetének elnöke a Kisalföldnek elmondta: „Körülbelül hatszázan regisztráltak az eseményre és közülük többen már baráti társaságként érkeztek. A résztvevők közül mindenki megtalálja, hogy melyik szekció áll a legközelebb hozzá, illetve a szakmai területéhez. Fontosnak tartom, hogy a fiatalok és idősek kölcsönösen tudnak újat mutatni egymásnak."



Az idei kongresszus fő témája – „Evidencián innen és túl" – aköré épül fel, hogy a fizioterápia nem más, mint egy bizonyítékokon alapuló gyógyítás. Amellett, hogy ez a tudomány a gyakorlatban működik, lényeges, hogy a háttere is bizonyított legyen.



A megnyitón többek között felszólalt Sarah Bazin is, a Gyógytornászok Világszövetsége Európai Régiójának volt elnöke, aki azt hangsúlyozta, hogy minél előbb lát egy pácienst a gyógytornász, annál eredményesebb lehet a segítségnyújtás.



A nyitórendezvényen a különböző díjak, elismerések átadásán túl Fekete Dávid énekes fellépésének is szemtanúi lehettünk. A kongresszusi megnyitó különlegessége abban is rejlett, hogy köszöntötték az éppen ötven éve diplomázott gyógytornászokat, akik közül többen a mai napig dolgoznak.



„Ebben a szakmában óriási hangsúly van a csapatmunkán, hiszen az orvosokkal, nővérekkel együttműködve tudunk a leghatékonyabban segíteni a betegeknek" – vallja Rigó Attiláné Katalin, aki csütörtökön Gardi Zsuzsa-díjban részesült.



A három napon át tartó kongresszus színes szekciókkal gondoskodik arról, hogy a résztvevők újabb gyógytornászmódszerekkel találkozzanak és ismereteket cseréljenek.