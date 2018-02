Gyilkossági kísérlet Győrben: 8-szor szúrt a férfi, majd kiesett az ablakon és meghalt - Megszólalt az E.ON - fotók

Előzmények

Prof. Oláh Attila orvos-igazgató tájékoztatása szerint túl van a műtéten a súlyos sérült, állapota jelenleg stabil, azonban továbbra is életveszélyben van. A nyolc késszúrás tényét még egyszer megerősítette, ahogy azt is, hogy a szúrások a tüdőt, a szívet és a mellkasi nagy erek érték. Az áldozatot a kórház intenzív osztályán ápolják."Csütörtökön sajnálatos tragédia történt az E.ON győri telephelyén, melynek következtében egyik munkatársunk életét vesztette, egy másik pedig életveszélyesen megsérült. Jelenleg zajlik az ügy részletes hatósági kivizsgálása, melyhez minden szükséges segítséget megadunk, és együttműködünk a rendőrséggel. A vizsgálat lezárásáig nem nyilatkozunk, kérjük a sajtó szíves megértését.Megrendülten állunk a történtek előtt, ehhez hasonló tragédia még nem történt vállalatunk életében. Együttérzünk az érintett családtagokkal, és bízunk benne, hogy sérült kollégánk mielőbb felépül.- Órák óta tart a délelőtt fél 10 körül elkezdett életmentő műtét a győri Petz-kórházban. Oláh professzor tájékoztatása szerint az operáció a vége felé tart. A mellkasi vérzéseket, amelyeket a nyolc késszúrás okozott, úgy tűnik sikerült elállítani. Az áldozat rengeteg vért vesztett, ami a későbbi esetleges komplikációk miatt nem mindegy, de fiatal szervezetről van szó, ezért mindenki bízik a felépülésében. A megszúrt férfi állapota továbbra is kritikus.Úgy tudjuk, egy kétgyermekes családapáról van szó.Az E.ON telephelyén, ahol az eset is történt, 2-3 emeletes épületek vannak. Az elkövető is nagyjából ilyen magasságból zuhant ki. Egyelőre vizsgálják annak a kérdését is, hogy nem öngyilkossági szándék vezérelhette-e. Mivel azonnal életét vesztette, nyilván sokakban felmerülhet, hogy ilyen magasságból ez hogyan következhetett be. A rendőrségi tapasztalatok épp azt mondják, hogy egy adott magasság alatt minél kisebbet zuhan egy ember, annál nagyobb eséllyel fogja életét veszteni, mert nincs zuhanási idő és magasság ahhoz, hogy a teste úgy forduljon ki, hogy ne élettel összeegyezhetetlen sérülést - például fejsérülést - szenvedjen.Az életmentő műtét jelenleg is tart, és minden bizonnyal több órás beavatkozásról lesz szó - erősítette meg információinkat prof. Oláh Attila orvos-igazgató, akinek a sebészeti osztályán küzdenek a férfi életéért. Úgy tudjuk, a férfit nyolc szúrás érte, a tüdeje, a szíve és a mellkasi nagy erek is sérültek.A helyszínen újraélesztették, állapota kritikus.- Úgy tudjuk, hogy az elkövetőnek az elsődleges célpontja nem a sértett volt, hanem egy magasabb szinten lévő főnöke. Az 43 éves áldozat a helyettese, de őt találta meg az elkövető.- A rendőrség hivatalos közleménye szerint február 8-án reggel 7 óra 43 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy üzem telephelyén verekedés történt, amelynek során egy férfit késsel megszúrtak. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy 54 és egy 43 éves férfi - munkahelyi konfliktusuk miatt - összeverekedtek. A dulakodás során az 54 éves férfi egy késsel megszúrta vitapartnerét, majd ezt követően – eddig tisztázatlan körülmények között – kiesett az iroda ablakán és életét vesztette. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.A kisalfold.hu információi szerint csütörtök reggel az E.ON győri telephelyén az egyik munkavállaló szóváltásba majd verekedésbe keveredett egyik főnökével, akit többször mellkason szúrt, majd eddig tisztázatlan körülmények között kiesett az ablakon (második vagy harmadik emeletről).A sértettet újraélesztették, jelenleg is életmentő műtétet végeznek rajta az orvosok.