Gyilkosság Láziban: miután a földre zuhant, meg is rugdosta, majd ököllel ütötte a testvérét

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség indítványára előzetes letartóztatásba helyezte kedden a bíróság a testvérgyilkosság gyanúsítottját, aki a nyomozás első információi szerint egy egész napos közös italozás után veszett össze a nála jóval idősebb bátyjával, s jelen volt idős apjuk is. Az elfajult vita hevében a hűtőnek lökte féltestvérét, s miután a földre zuhant, meg is rugdosta, majd ököllel többször arcon ütötte – derült ki a főügyészség tájékoztatásából.Később – azt állítják – az édesapa javasolta, hogy a még lélegző sértettet húzzák be a szobába és fektessék ágyba. Így tettek, de sajnos az áldozat az éjjel meghalt a fejét ért sérülések miatt.Az ügyészség álláspontja szerint az 5 évtől 15 évig tartó szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény esetében tartani lehet a gyanúsított szökésének, elrejtőzésének, valamint a tanúk befolyásolásának veszélyétől.Ezt osztotta a járásbíróság is, amely több mint félórán keresztül hallgatta meg a bilincsben elővezetett fiatalt. A viszonylag alacsony termetű, de a Kisalföld által hétvégén megkérdezett helybéliek szerint problémás és agresszivitásáról ismert férfi egyelőre rács mögött marad, mert a bíró is úgy látta: túl nagy a bűntett tárgyi súlya. Ráadásul – megélhetése nem lévén – oda menne vissza, ahonnan jött, s befolyásolhatná apját. Ahogy – szólt az indoklás – megpróbálhatja akaratát érvényesíteni a lakókörnyezetében is.