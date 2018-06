Gyermekkorunk emlékei: gyönyörködjön egy 8 szobás, klasszikus udvarházban Rábapordányban!

Ár: 14.400.000 Ft

Ház típusa: Családi ház

Alapterület: 313 nm

Telekterület: 2800 nm

Szobák száma: 6

Félszobák száma: 1

Ingatlan állapota: Átlagos

Fűtés típusa: Cirkó

“ELADÓ CSORNA közelében Rábapordány központjában 313 nm-es 8 szobás 2 generációs családi ház 2800 nm-es telekkel. A házat évek óta nem lakják,de korábban részben felújították,de most már ráférne a lakhatóság érdekében kisebb átépítés/felújítás.A fűtése korábban cirkó fűtés volt,de vegyes tüzelésű kazánnal is meg lehet oldani.A ház kiválóan alkalmas vendégház kialakítására is."