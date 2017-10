Gyermekjátékokkal is készülnek a Filharmonikusok

Második évadját kezdi az 50 éves Győri Filharmonikus Zenekar Istvánffy Benedekről elnevezett hangversenysorozata. „A bérlet előadásai, egy kivételével mind egyházi ünnepekhez és helyszínekhez kapcsolódnak" – kezdte a tegnapi sajtótájékoztatót Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója.



A rendezvényen részt vett dr. Veres András győri megyéspüspök is, aki elmondta, nagyon örül, hogy a koncerteknek a templomok adnak otthon – így mér a helyszín is emeli a lelket. „Bízom benne, sikerül a székesegyházat olyan helyszínné alakítani, ami még jobban kedvez majd a koncerteknek. Az átadás november kilencedikére várható, de van rá egy kis esély, hogy valamivel hamarabb befejeződik a munka. Így a Reguimetet már ott hallgathatjuk november hatodikán" – tette hozzá dr. Veres Andrással. Ha a székesegyház nem lesz kész addig, a koncertet a Richter Teremben tartják.



Ezután Szemerei János, a Nyugati Evangélikus Egyházkerület püspöke elmondta, nagyon örül neki, hogy templomaik is bekerülnek a zenei vérkeringésbe. „Luther azt mondta, a teológia mellett a zene isten másik nagy ajándéka."



Az Istvánffy Benedek hangversenybérlet programját pedig Berkes Kálmán, a zenekar művészeti vezetője ismertette. „A sorozat tehát Verdi Requiemével kezdődik. Ez után egy különleges, Salzburgi Karácsonycímű koncert következik az Akadémia Klasszika Salzburg közreműködésével. Márciusban Stabat Mater című műsort hallgathatják. Végül Michael Martin Kofler, a világ egyik legjobb fuvolása lép fel feleségével, aki hárfán játszik."

A filharmonikusokhoz hazatért a korábban Brüsszelben dolgozó Budai Sándor is, aki nagybőgő szólóval is be fog mutatkozni. „Számomra ez a zenekar nem egy munkahelyet jelent, hanem barátokat. Nagyon nosztalgikus most itt lennem" – mondta a fiatal zenész.



A győri önkormányzat nevében Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetőjeköszönte meg az együttesnek a minőségi munkát, amivel a várost képviselik. Majd egy nagy bejelentéskövetkezett: idén elindul a 17:18 koncertsorozat. A név pedig az előadások kezdetét jelentik. „Így szeretnénk elérni a kisgyerekes családokat is. Amíg a szülők a koncertet hallgatják, a kicsik óvodapedagógusokkal, játékkal tölthetik el az időt. A másik célközönségünk pedig a Győr környékén élők. Ezzel a bérlettel szeretnénk lehetővé tenni számukra, hogy munka után ne kelljen ingázniuk, ha szeretnének eljönni hozzánk" – emelte ki Fűke Géza.



A gyerekekre Virágné Bertalan Éva és kollégái fognak vigyázni a Prohászka Ottokár Orsolyita Óvodából. „Még azelőtt igent mondtam a felkérésre, hogy megkérdeztem volna a többi óvónőt, mert biztos voltam benne, hogy ők is beleegyezni. Már készülünk játékokkal, diavetítővel és kortól függőenkézműveskedéssel is" – említette zárásul az óvodavezető.