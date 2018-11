Gyermekéletet menthetnek az új babákkal

A korszerű bábuk monitoron jelzik ki, hogy az újraélesztést gyakorló megfelelően végzi-e a szükséges mozdulatokat. Képünkön dr. Horváth Eszter látható. Fotó: Bertleff András



„Gyerekmentő tudás – szülői elsősegély"



Internetes oldalunkon megtalálhatják a Gyerekmentő Tudás – Szülői Elsősegély sorozatunkban eddig megjelent cikkeket. Azokban leírtuk – és ábrákon, videókon is bemutatjuk – a csecsemő- és a gyermek-újraélesztés fogásait, valamint a félrenyeléskor alkalmazható mozdulatokat. A szülők elsősegéllyel kapcsolatos kérdéseire pedig cikkeinkben orvos válaszolt. Kampányunkkal kapcsolatosan a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre írhatnak és a 96/504-452-es számot hívhatják fel.

„Gyerekmentő tudás – szülői elsősegély" akciónk keretében idén ősszel eddig már tíz alkalommal tartottak olyan gyakorlati képzést önkéntes orvosok, amelyen a csecsemő- és gyermek-újraélesztést tanulták meg pedagógusok, szülők, nagyszülők. Azért pedig, hogy a továbbiakban minél több felnőtt sajátíthassa el az egyszerű, de életmentő mozdulatokat, támogattuk az ehhez szükséges gyakorlóbábuk vásárlását.Dr. Horváth Eszternek, a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány elnökének Garamvölgyi Imre, a Kisalföld főszerkesztője adta át szeptember elején jelképesen az ötszázezer forintot, amely olvasóink adományainak köszönhetően, a Jóakarat hídján érkezett a Lapcom Média Alapítványhoz.Az adományok révén beszerzett bábukat nemrégiben Enesén már használták is, azok segítségével mintegy ötven felnőtt tanulta meg a gyermek-újraélesztést. Az új eszközök előnye, hogy gyakorlás közben rögtön visszajelzést adnak. Monitoron – például a bábukhoz kapcsolt tableten, okostelefonon – kijelzik, megfelelő erejű-e a mellkasnyomás, megfelelő mélységben nyomta-e le a mellkast, aki épp ezt gyakorolja, és megfelelően felengedte-e két nyomás között. Ahogy azt is, jó ritmusban végzi-e ezeket a mozdulatokat és a lélegeztetéskor megfelelő mennyiségű levegőt fújt-e be a bábu szájába.Az alapítványi elnök azt is elmondta lapunknak, hogy korábban két gyakorlóbábujuk volt, egy csecsemő- és egy kisiskolás-méretű. Az újak közül az egyik óvodásméretű, a másikon nagyobb iskolások, fiatal felnőttek újraélesztését is lehet gyakorolni. S olvasóink adományaiból vehettek egy olyat is, amin azt lehet megtanulni, hogy lehet a fulladást megakadályozni, ha félrenyel egy gyerek, azaz az idegentest eltávolítását a légútból. A helyes mozdulatok alkalmazásakor a bábu száján ki is repül a levegő révén kipréselt tárgy.A Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány gyermekorvosai – dr. Horváth Eszter, dr. Pap Krisztina és dr. Szabó Viktória – a gyakorlóbábukat alkalmazva az elkövetkező hetekben oktatásokat tartanak Mosonszolnokon, Ménfőcsanakon, Vámosszabadin, győri óvodában is. Idén ősszel már voltak Farádon, Mosonmagyaróváron, Töltéstaván, Bakonyszentlászlón, Győrladaméron, Győrsövényházon és Enesén is, képzést vezettek több győri óvodában, bölcsődében, szabadhegyi szülőknek. Meghívták már őket többek közt Bősárkányba, Veszprémvarsányba és Püskibe is. Ezeken a helyeken, intézményekben azzal segítették, segítik az orvosokat, hogy felmérték az igényeket és helyszínt biztosítottak. Így százak sajátíthatták, sajátíthatják el az életmentő fogásokat és a továbbiakban is várjuk olyan közösségek jelentkezését, akik vállalják, hogy jövőre, tavasszal megszervezik az ingyenes gyermekújraélesztés-képzést az alapítvány doktorainak közreműködésével.